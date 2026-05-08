Canlı altın fiyatları | 8 Mayıs Cuma gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

CANLI ALTIN FİYATLARI | 8 Mayıs Cuma günü, altın piyasasında sert yükselişlerin damga vurduğu bir haftayı geride bırakıyor. Dün en düşük 6 milyon 884 bin lirayı gören standart altının kilogramı, gün sonunda 6 milyon 920 bin liraya ulaşarak haftalık kazancını perçinledi. ABD'den gelen işsizlik başvuruları verilerinin beklentilerin altında kalması ve küresel piyasalardaki güvenli liman talebi, ons altını 4 bin 717 dolar seviyelerine kadar taşıdı. Bu durum yurt içinde gram altını 6 bin 912 liraya, çeyrek altını ise 11 bin 302 liraya kadar yükseltti. Analistler, altının kilogram fiyatında 7 milyon TL sınırının artık bir direnç değil, psikolojik bir hedef haline geldiğini belirtiyor. İşte 8 Mayıs 2026 itibarıyla canlı piyasa verileri...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.869,68 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.870,63 TL

8 MAYIS CUMA CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,30 (Alış) - 45,33 (Satış)

◼EURO: 53,12 (Alış) - 53,28 (Satış)

◼STERLİN: 61,41 (Alış) - 61,56 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 758 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 758 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6 milyon 920 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,21, bileşik getirisi yüzde 40,67 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,1250, satışta 45,3058 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,1120, satışta 45,2928 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1776, sterlin/dolar paritesi 1,3628 ve dolar/yen paritesi 156,306 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,1 düşüşle 96,4 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (8 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.869,68 TL 6.870,63 TL Çeyrek Altın 11.196,00 TL 11.329,00 TL Yarım Altın 22.392,00 TL 22.623,00 TL Tam Altın 44.201,52 TL 45.069,91 TL Ata Altın 45.582,82 TL 46.728,93 TL 22 Ayar Bilezik 6.237,87 TL 6.287,77 TL Gümüş 116,17 TL 116,25 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 8 Mayıs Cuma günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.