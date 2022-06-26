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KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK? | Temmuz 2022 KYK burs ve kredileri bayramdan önce ödenecek mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi ödemesi alan milyonlarca üniversite öğrencisi, Temmuz ayı bursunun ne zaman yatacağını ve KYK ödemelerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bayramdan önce KYK ödemelerinin erken yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başlayan öğrenciler, '2022 Kurban Bayramı'ndan önce burslar yatacak mı, KYK Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yapılacak?' sorularının cevabını arama motorlarında sorguluyor. İşte 2022 Temmuz KYK burs ve kredi ödeme tarihleri!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 16:30
KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK? | Temmuz 2022 KYK burs ve kredileri bayramdan önce ödenecek mi?

KYK bursu ve kredisi alan milyonlarca öğrenci, KYK ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Burs ve kredilerin erken bir tarihte yatıp yatmayacağını merak eden üniversite öğrencileri, '2022 Temmuz ayı KYK ödemeleri ne zaman yatırılacak, öğrencilere bayramdan önce ödeme yapılacak mı?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte Temmuz ayı kredi ve burs ödemelerine dair detaylar...

TEMMUZ 2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.

Bayram nedeniyle erken ödeme yapılıp yapılmayacağı merak eden öğrencilerin gözü yapılacak açıklamaya çevrildi. Geçtğimiz bayramda (Ramazan Bayramı'nda) KYK ödemelerinin erken yapılması, bu bayramda da beklentileri artırdı. Yapılacak resmi açıklamaların ardından, Temmuz ayı burs ve kredilerinin ne zaman yatacağı haberimizde yer alacak.

Ramazan Bayramı öncesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini Mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" diyerek bayram öncesi ödeme yapılacağını duyurmuştu.

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2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL YATIRILIYOR?

2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:

  • Lisans öğrencileri 850 lira
  • Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
  • Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

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