Haberler Haberler KYK konaklama başvurusu nasıl yapılır? | KYK yurtlarında gençler hangi tarihlerde ücretsiz konaklayabilir, yaş sınırı kaç?

KYK konaklama başvurusu nasıl yapılır? | KYK yurtlarında gençler hangi tarihlerde ücretsiz konaklayabilir, yaş sınırı kaç?

Başkan Erdoğan, gençlerin rahatlıkla gezebilmesi ve daha kolay şartlarda konaklama yapabilmesi, ülkenin kültürel yapısını keşfetme imkanı bulabilmesi için; yaz aylarında belirlenen tarihlerde KYK yurtlarını 18-25 yaş arası gençlere açacaklarını duyurdu. Belirlenen KYK yurtlarında, 81 ilde gençlere ücretsiz konaklama sağlayacak başvuruların nasıl yapılacağı ve merak edilen diğer detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 12:20
KYK konaklama başvurusu nasıl yapılır? | KYK yurtlarında gençler hangi tarihlerde ücretsiz konaklayabilir, yaş sınırı kaç?

KYK yurtlarının yaz aylarında gençler için ücretsiz olacağını açıklayan Başkan Erdoğan, konuya dair detayları da paylaştı. KYK yurtlarında konaklamak ve bunun için de rezervasyon yaptırmak isteyen milyonlarca genç, 'KYK yaz tatili konaklama başvurusu nasıl yapılır, kaç yaş aralığındaki kişiler KYK'da kalabilir, KYK yurtları hangi tarihler arasında ücretsiz?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte KYK yaz tatili konaklama işlemlerine dair merak edilenler...

KYK YURTLARI YAZ AYLARINDA HANGİ TARİHLERDE ÜCRETSİZ OLACAK?

KYK yurtlarında yaz aylarında ücretsiz konaklamanın detayları belli oldu. Başkan Erdoğan: "Gençlerimizin yaz aylarında gönül rahatlığıyla gezebilmesi için 15 Temmuz - 1 Eylül arasında, 81 ildeki yurtlarımız 18-25 yaş aralığındaki gençlerimize ücretsiz olarak konaklamaya açık olacaktır" demişti.

1 Ağustos Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından, Başkan Erdoğan konuya dair yeni açıklamalarda bulundu ve KYK yurtlarında yaz aylarında ücretsiz kalmak isteyenlere yeni bir müjde verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması:

"Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Seyahat sever adını verdiğimiz bu uygulamaya çok fazla talep geldi. Gençlerimizin daha fazla katılması için onlardan gelen istekle yaş aralığını 18-30'a yükselttik."

Bunun üzerine, KYK yurtlarında yaz aylarında ücretsiz konaklamak isteyenler için yaş sınırı 18-30 yaş aralığı olarak belirlendi.

HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ KYK YURTLARI AÇIK OLACAK? - 81 İL KYK YURDU LİSTESİ

KYK YURTLARINDA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ KALINABİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiriye göre 81 ilde geçerli olmak üzere istenen ildeki KYK yurdunda 3 gün kalınabilecek.

KYK YURTLARINA REZERVASYON NASIL YAPILIR?

Nöbetçi yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin ilgili belgeyle (sınav, staj belgesi vb.) il müdürlüklerine veya nöbetçi yurtlara başvurması gerekiyor.

Nöbetçi yurtlarda kalmak için yurt öğrencisi olma şartı aranmıyor.

Yurtlarda kayıtlı olmayan öğrenciler de ilgili belgeyi il müdürlüğüne ya da nöbetçi yurda vererek yurt hizmetinden faydalanabilecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki nöbetçi yurtlarda yoğunluktan dolayı sadece yurtlara kayıtlı olan öğrenciler barınabilecek.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN? Devamını Oku BUNU DA OKU

HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ KYK YURTLARI AÇIK OLACAK? - 81 İL KYK YURDU LİSTESİ

DİĞER
Aleyna Tilki'nin atış talimi sosyal medyayı salladı! Mor taytıyla ateş ettiği video olay oldu! "O nasıl duruş, o nasıl atış"
Azra Akın Bodrum tatilinde ortalığı salladı! Denizde eşi ve oğlu ile eğlendiği anları görenler: "Hem güzel hem mütevazı"
Kanarya'da büyük temizlik! 22 yabancı sonrası...
G.Saray transferi KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altın ne kadar oldu? Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu: Her zaman beraber hareket edeceğiz Ahmet Ağaoğlu: Her zaman beraber hareket edeceğiz 11:48
Benfica - Midtjylland maçı saat kaçta? Benfica - Midtjylland maçı saat kaçta? 11:35
Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak 11:33
Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı 11:23
O yönetici açıkladı! "Jesus'u reddettik çünkü..." O yönetici açıkladı! "Jesus'u reddettik çünkü..." 11:19
Trabzonspor'da 'kuruluş' coşkusu! Trabzonspor'da 'kuruluş' coşkusu! 11:15
Daha Eski
Antalyaspor G.Saray maçına hazırlanıyor! Antalyaspor G.Saray maçına hazırlanıyor! 11:09
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu 11:06
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 11:03
Saint Gilloise - Rangers maçı saat kaçta? Saint Gilloise - Rangers maçı saat kaçta? 10:52
Gaziantep'ten potada flaş transfer! Gaziantep'ten potada flaş transfer! 10:27
Monaco - PSV maçı saat kaçta? Monaco - PSV maçı saat kaçta? 10:17