MSÜ GİRİŞ BELGESİ 2026 | MSÜ sınav yerleri belli oldu! ÖSYM AİS

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026 MSÜ) için heyecan dorukta! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların sınav salonlarını, sıra numaralarını ve sınav merkezi bilgilerini içeren MSÜ sınav giriş belgelerini aday erişimine açtı. Sınava girecek olan adaylar, "MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabiliyor. Sınav gününe sayılı günler kala, adayların yanlarında bulundurması gereken zorunlu belgeler, sınav günü kuralları ve MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranına dair tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 12:11
Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026 sınav maratonunda beklenen ilan ÖSYM tarafından yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde eğitim görerek askeri kariyer planlayan binlerce gencin katılacağı Milli Savunma Üniversitesi sınavının yerleri resmen belli oldu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin dijital platformuna giriş yaparak sınav giriş belgelerinin dökümünü alabiliyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır ve sınav girişinde hangi belgeler zorunludur? İşte 2026 MSÜ sınav yerleri sorgulama sayfası ve adım adım yapılması gerekenler...

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ | TIKLA-İNDİR

MSÜ sınav giriş belgesi 2026

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2026-MSÜ sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından fiziksel olarak adreslere gönderilmemektedir. Adayların bu belgeyi dijital ortamdan almaları gerekmektedir. İşte adım adım izlenecek yol:

  1. ÖSYM AİS'e Giriş Yapın: ais.osym.gov.tr adresine gidin veya ÖSYM AİS mobil uygulamasını açın.
  2. Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın (Şifresini unutan adaylar e-Devlet şifresi ile de giriş yapabilir).
  3. İşlemler Menüsü: Menüden "Başvurularım" veya "İşlemler" sekmesine tıklayarak "2026-MSÜ" sınavını seçin.
  4. Belgeyi Görüntüle ve Yazdır: "Sınav Giriş Belgesi Görüntüle" butonuna tıklayın. Belgenin üzerindeki fotoğrafın görünür olduğundan emin olduktan sonra bir yazıcı vasıtasıyla belgenin dökümünü alın.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer almalıdır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM tarafından belirlenenler dışında herhangi bir yazı, resim veya işaret bulunmamalıdır.

MSÜ SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM AİS

MSÜ KHO, HHO, DHO sınav yerleri

2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tarihi ve saatleri ÖSYM takvimiyle netleşti. Buna göre MSÜ sınav bilgileri şöyle:

  • Sınav Tarihi: 2026-MSÜ, 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir.
  • Sınav Başlama Saati: Sınav saat 10.15'te başlayacaktır.
  • Sınav Süresi: Adaylara 165 dakika süre tanınacak ve sınav 13.00'te sona erecektir.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır. Bu nedenle adayların en geç saat 09.30'da sınav binası önünde hazır bulunmaları tavsiye edilir.

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Sınav salonuna giriş yapabilmek için adayların yanında şu iki belgenin aslının bulunması zorunludur:

  • MSÜ Sınav Giriş Belgesi: ÖSYM AİS üzerinden alınan, üzerinde adayın fotoğrafının ve sınav yerinin bulunduğu renkli veya siyah-beyaz çıktı.
  • Geçerli Kimlik Belgesi: Nüfus Cüzdanı, üzerinde soğuk damga ve güncel fotoğraf bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport. (Sürücü belgesi, öğrenci kimliği vb. belgeler sınav girişinde geçerli kabul edilmemektedir.)

F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma
Barış Alper için flaş haber! Juventus...
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Aslı Baykal'dan 168 '28 Şubat' artığına "laiklik" tokadı! "Başıboş CHP'liler" tespiti: Aday listelerini torbacılar yapıyor
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
G.Saray'a Noa Lang jesti!
