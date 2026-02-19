TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi (ilçelere göre)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal konut maratonunda rota Güneydoğu'nun kalbi Diyarbakır'a çevrildi. 19 Şubat 2026 sabah saat 11.00 itibarıyla Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu'nda noter denetiminde başlayan çekiliş, on binlerce Diyarbakırlı tarafından canlı yayınlarda takip edildi. Toplamda 12 bin 165 gibi rekor bir konut sayısının dağıtıldığı kura töreninde, özellikle Kayapınar ve Bağlar bölgelerini kapsayan 10 bin konutluk merkez kontenjanı büyük ilgi gördü. Şeffaflık ilkesi gereği TOKİ YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan çekilişle birlikte, Diyarbakır'ın yeni ev sahipleri noter huzurunda tek tek ilan edilmeye başlandı. İşte TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları...

TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUCU SORGULA | e-DEVLET

DİYARBAKIR TOKİ SONUCUNA NASIL BAKILIR? e-DEVLET SORGULAMA

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için iki ana kanal bulunuyor:

e-Devlet Kapısı: Yukarıdaki link bağlantısından ya da e-Devlet uygulamasından "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetine girerek T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu anlık görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki sorgulama butonuna tıklayarak veya ilan edilen PDF listelerini indirerek isminizi kontrol edebilirsiniz.

TOKİ DİYARBAKIR KURASI ASİL VE YEDEKLER İSİM LİSTESİ | İLÇELERE GÖRE

Diyarbakır Merkez (Bağlar, Kayapınar): 10.000 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN Bismil: 300 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN Çüngüş: 47 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN Çermik: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN Çınar: 142 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN Dicle: 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN Eğil: 126 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN Hani: 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN Hazro: 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN Kulp: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN Lice: 150 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN Silvan: 500 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

KURADA ADI ÇIKANLAR İÇİN ÖDEME VE TESLİMAT SÜRECİ

Diyarbakır projesinde hak sahibi olanları bekleyen mali takvim şu şekilde planlandı:

Peşinat ve Vade: Konut bedelinin %10'u peşinat olarak alınacak, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vadeye bölünecek.

Konut bedelinin %10'u peşinat olarak alınacak, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vadeye bölünecek. Taksit Tutarları: 2026 yılı güncel ekonomik verilerine göre Diyarbakır'daki 2+1 daireler için taksitlerin yaklaşık 8.500 TL seviyelerinden başlaması öngörülüyor.

2026 yılı güncel ekonomik verilerine göre Diyarbakır'daki 2+1 daireler için taksitlerin yaklaşık 8.500 TL seviyelerinden başlaması öngörülüyor. Teslim Tarihi: İnşaatların hızla tamamlanarak ilk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ kura çekilişinde ismi Asil veya Yedek olarak çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 5.000 TL tutarı geri alabilirler. İade süreci, kura sonuçlarının noter huzurunda kesinleşmesinin ardından başlar.

İade Ne Zaman Yapılır?

TOKİ iadeleri, ilgili ilin kura çekimi tamamen bittikten 5 iş günü sonra başvuru yapılan banka tarafından işleme alınır. Büyükşehirlerdeki (Mersin, Diyarbakır gibi) yoğunluk nedeniyle bu süreç bazen 1 haftayı bulabilir.

İade Yöntemleri:

ATM'den Kartsız İşlem: Ziraat Bankası ATM'lerinde "Kartsız İşlemler" -> "Diğer İşlemler" -> "TOKİ Başvuru İade" menüsünü takip ederek, T.C. kimlik numaranız ve telefonunuza gelecek SMS kodu ile paranızı anında çekebilirsiniz.

İnternet/Mobil Şube: "Başvurular" veya "Ödemeler" menüsü altındaki TOKİ sekmesinden iade talebi oluşturabilirsiniz.

Kurada "Yedek" olarak belirlenen vatandaşların iadesi, asil hak sahiplerinin sözleşme süreci tamamlanana kadar bekletilir. Eğer sıra size gelmezse iadeniz yapılır. Başvuru ücretini kendi banka hesabınız üzerinden (mobil bankacılıkla) yatırdıysanız, bazı durumlarda banka tutarı otomatik olarak aynı hesaba iade edebilmektedir. Hesap hareketlerinizi kontrol etmeyi unutmayın.

TOKİ veya bankalar sizi telefonla arayarak iade için kart şifresi veya kişisel bilgi talep etmez. Bu tarz aramalara ve sahte iade sitelerine karşı dikkatli olunuz; işlemlerinizi sadece bankaların resmi ATM, şube ve internet kanalları üzerinden gerçekleştiriniz.