KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ? | Bayram tatili kaç gün, Kurban Bayramı ile 15 Temmuz birleştirildi mi? - KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamarıyla belli olacak. Peki, 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleştirilecek mi? 13-14 Temmuz resmi tatil olacak mı? İşte 2022 Kurban Bayramı'na dair merak edilenler ve son dakika açıklamaları...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 9 Temmuz'da başlıyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

2022 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı arifesi cuma gününe denk geldiği için, 8 Temmuz Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında yarım gün tatil olacak.

Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi günü olacak ve bayram dört gün boyunca devam edecek; Salı günü son bulacak.

Kurban Bayramı tatilinin, Perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirilip birleştirilmeyeceği; yani 13-14 Temmuz'un tatil olup olmayacağı ise Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair yapacağı son dakika açıklamaları haberimizde yer alacak.