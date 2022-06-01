E-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA | Takdir ve teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla alınır? Not ortalaması hesaplama

'Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır, not ortalaması kaç olmalı? Takdir ve teşekkür almak için kaç gün devamsızlık yapılabilir?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor. Karne alacak milyonlarca öğrenci, başarılarını taçlandıran takdir ve teşekkür belgesinin detaylarını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. İşte takdir ve teşekkür hesaplamaya dair merak edilenler...

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Takdir ve teşekkür hesaplamak isteyen öğrencilerin yapması gereken ilk şey, bir dersten aldığı puan ile o dersin haftalık saatini çarpmaktır. Tüm dersler aynı şekilde hesaplandıktan sonra ortaya genel tablo çıkar ve haftalık ders saatine bölündükten sonra o dönemin not ortalaması hesaplanır.

Örneğin,Türkçe dersi not ortalaması 75 olan bir öğrenci, dersin haftalık ders saatini 3 olarak hesaplarsa 222 puan olur.

Tüm derslerin toplam ortalaması 2 bin 340 puan etmesi durumunda; 2 bin 340 puanı da haftalık ders saatine, yani 30'a böldüğümüzde not ortalaması olan 78 olarak elde ediliyor. Böylece genel not ortalamasına göre öğrenci alacağı belgeyi öğrenebiliyor.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Dönem derslerinin puan ortalaması 85 ve 85'ten yukarı olan öğrenciler, takdir belgesi almaya hak kazanır.

Dönem derslerinin puan ortalaması 70,00-84,99 arasında not ortalamasında teşekkür belgesi almaya hak kazanır.

Ortaöğrenim süresi boyunca en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alan öğrencillere ise üstün başarı belgesi verilir.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAK İÇİN DEVAMSIZLIK EN FAZLA KAÇ GÜN OLMALI?

Öğrenciler "devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz, belge almak için devamsızlık kaç gün olmalı?" sorusunun cevabını araştırmayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmelikte takdir ve teşekkür belgesi almak için, belirlenen not ortalamasına ilaveten; öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekiyor.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre,

Devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız kabul edilecek ve bu durum, yazılı olarak velilerine bildirilecek.