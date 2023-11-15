Haberler Haberler e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI | e- Okul devamsızlık, sınav notu sorgulama 2023-2024

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI | e- Okul devamsızlık, sınav notu sorgulama 2023-2024

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen öğrenci bilgi sistemi e-Okul, hem öğrencilerin hem de velilerin devamsızlık, sınav sonuçları, not ortalaması gibi bilgileri erişime açıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamı için açılan e-okul hesabı üzerinden 2023-2024 eğitim dönemine air devamsızlık ve sınav notu sorgulamak isteyen öğrenci ve veliler, arama motorlarında 'e-Okul VBS giriş ekranı' sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:38 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 10:50
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e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI | e- Okul devamsızlık, sınav notu sorgulama 2023-2024

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI | Öğrenci ve velilere öğrenci ile ilgili çeşitli bilgileri takip etme ve güncelleme imkanı sunan e-Okul sistemi, öğrenci notları, devamsızlık durumu, ders programları, sınav tarihleri, not ortalamaları gibi bilgileri içeriyor. Bu bilgilere erişmek isteyen öğrenci ve veliler arama motorlarında 'e-Okul VBS giriş ekranı, e- Okul devamsızlık, sınav notu sorgulama 2023-2024' araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NOT GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL VBS NOT ORTALAMASI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2024- 2024 e- OKUL DEVAMSIZLIK NASIL SORGULANIR?

1) E Okul sayfasına girişinizi yapın.

2) Sınav Bilgileri bölümünün altında bulunan Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayın.

3) Önünüze çıkan panelde ikinci sırada bulunan 'Devamsızlık Bilgisi'ne giriniz.

E-OKUL DEVAMSIZLIK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2024- 2024 e- OKUL SINAV NOTU NASIL SORGULANIR?

e-Okul'a giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilmek mümkündür.

Ayrıca 2023-2024 öğretim yılına dair birinci dönem sınav puanlarını görüntülemek isteyenler de, giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" bölümünün altındaki "Not Bilgisi" seçeneğini işaretleyerek, dönem sonu sınav notlarına ulaşabilir.

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