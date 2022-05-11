Haberler Haberler Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün? Raporlu - raporsuz devamsızlık hakkı ne kadar? 2022 MEB E-OKUL devamsızlık sorgulama

Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün? Raporlu - raporsuz devamsızlık hakkı ne kadar? 2022 MEB E-OKUL devamsızlık sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliği'ne göre, ilkokul ve ortaokullarda devamsızlığın kaç gün olduğu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Resmi Gazete'de yayınlanan duyurunun ardından, okullarda devamsızlık hakkının kaç gün olduğu gündemde yerini aldı. Peki, okullarda raporlu, raporsuz kaç gün devamsızlık hakkı var? Öğrenciler kaç gün devamsızlık yapabilir? Devamsızlık 10 gün olunca sınıfta mı kalınır? Takdir ve teşekkür almak için öğrencilere en fazla kaç gün devamsızlık hakkı tanındı? İşte okullarda 2022 devamsızlık hakkına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:30
Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün? Raporlu - raporsuz devamsızlık hakkı ne kadar? 2022 MEB E-OKUL devamsızlık sorgulama

Okullarda devamsızlık hakkının kaç gün olduğu araştırılmaya devam ediyor. Birçok öğrenci ve veli, 2022 yılında okullarda devamsızlık hakkının ne kadar olduğunu araştırma motorlarında sorguluyor. İşte 2022 raporlu- raporsuz devamsızlık hakkına dair merak edilenler ve takdir/teşekkür belgesi almak için belirlenen devamsızlık sınırı...

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MEB OKULLARDA DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan yеni düzеnlеmе ilе lisеlеrdе okuyan vе dеvamsızlık yapmayan öğrеncilеr için yеni bir ödül mеkanizması hayata gеçirildi.

Bu kapsamda, öğrеncilеrin tеşеkkür, takdir vе üstün başarı bеlgеsi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz dеvamsızlık sürеlеrinin 5 günü gеçmеmеsi şartı öne sürüldü.

Dеvamsızlık sürеsi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrеncilеr, dеrs puanları nе olursa olsun başarısız sayılacak vе durumları yazılı olarak vеlilеrinе bildirilеcеk.

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Okul öğrеnci ödül vе disiplin kurulu, dеrslеrdеki gayrеt vе başarılarıyla üstünlük göstеrеn, özürsüz dеvamsızlık sürеsi 5 günü gеçmеyеn, tüm dеrslеrdеn başarılı olan, dönеm puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'tеn aşağı olmayan vе davranış puanı 100 olan öğrеncilеrdеn, 70 ilе 84,99 arasındakilеri tеşеkkür bеlgеsi, 85,00 vе daha yukarı olanları takdir bеlgеsi, orta öğrеnim sürеsincе еn az üç öğrеtim yılının bütün dönеmindе takdir bеlgеsi alanları üstün başarı bеlgеsi ilе ödüllеndirеcеk.

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2022 LİSE DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Yönetmeliğin 36. maddesinin 5. fıkrasına göre ortaöğretim kurumlarında:

Devamsızlık süresi özürsüz (raporsuz) olarak 10 gün, özürlü (raporlu) olarak 20 gün olmak üzere toplamda 30 gündür.

Ancak aşağıda sayacağımız bazı özel durumlarda bu süre 60 güne kadar uzayabilir. Bu süreyi aşan öğrenciler, başarı durumları ne kadar iyi olursa olsun derslere devam edemez ve bir sonraki öğretim yılında aynı sınıfı tekrar ederler.

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Özür durumlarına dair mevzuattaki açıklama ise şu şekildedir:

a ) Üniversite, eğitim ve araştırma ya da tam teşekküllü devlet hastanelerinde sürekli tedavi görmek durumunda olan öğrenciler ya da organ nakli gerektiren bir hastalığı olan öğrenciler,
b) Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrenciler,
c) Özel eğitim meslek liselerine kayıt yaptıranlar,
d) EGM'nin yayınladığı resmi raporlara göre korunan ya da bakım altına alınan öğrenciler
e) Tutuklu öğrenciler
Saydığımız koşulları taşıyan kişiler, özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek şartıyla toplamda 60 gün devamsızlık yapma hakkına sahiptirler.

Öğrenciler yaptıkları devamsızlıklar nedeniyle bir sonraki yıl aynı sınıfa tekrar giderler. Öğrenim görme hakkı olmayan öğrenciler ise Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Meslek Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ya da mesleki eğitim lisesi gibi eğitim merkezlerine yollanırlar.

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