Haberler Haberler Okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman? 2022 yaz tatili ne zaman başlayacak, okulların kapanmasına kaç gün var?

Okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman? 2022 yaz tatili ne zaman başlayacak, okulların kapanmasına kaç gün var?

2021-2022 eğitim-öğretim döneminin son bulacağı tarih ve karnelerin ne zaman verileceği milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından araştırılmaya başladı. 'Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okulların kapanmasına kaç gün var?' soruları ise gündemde yerini aldı. İşte 2022 yaz tatiline ve okulların kapanış tarihine dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:12
Okullar ne zaman kapanacak, karne günü ne zaman? 2022 yaz tatili ne zaman başlayacak, okulların kapanmasına kaç gün var?

Okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak yaz tatilinin detayları araştırılmaya başladı. Milyonlarca vatandaş, 'okullar ne zaman tatil olacak, ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2022 yaz tatili ne zaman?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya koyuldu. İşte 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin son bulacağı tarih...

Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün? Devamını Oku BUNU DA OKU

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü çalan ders zili, 17 Haziran 2022 Cuma günü son kez çalacak ve 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran Cuma günü bitecek. Okulların 17 Haziran Cuma günü kapanmasının ardından, 18 Haziran Cumartesi, ilk tatil günü başlamış olacak.

2022 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ara tatilin ardından 18 Nisan tarihlerinde çalan ders zilinin ardından, bu dönemin son ders zili 17 Haziran Cuma günü çalacak ve karneler verilecek. Dağıtılan karnelerin ardından, 2022 yaz tatili başlayacak.

2022-2023 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

DİĞER
Efsane takım Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi! Kasasını sonuna kadar doldurdu...
6 katlı binanın terasından düşen Azra mucize eseri kurtuldu! Kaydıraktan düştüğünü zannediyor
Atiba için yönetim devrede! Ismael...
Zamalek'ten Galatasaray'a Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Yeni damat Brooklyn Beckham milyonluk klasik otomobiliyle görüntülendi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
NBA'de finalin adı belli oldu! NBA'de finalin adı belli oldu! 10:08
Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Darüşşafaka - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 10:05
Atiba için yönetim devrede! Ismael... Atiba için yönetim devrede! Ismael... 09:48
Zamalek'ten Galatasaray'a Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz" Zamalek'ten Galatasaray'a Mohamed için flaş hamle! "İhtar çekeceğiz" 09:47
Dev indirim! G.Saray'da kalmak için... Dev indirim! G.Saray'da kalmak için... 08:19
Sergen Yalçın da istemişti! Beşiktaş tekrar gündemine aldı Sergen Yalçın da istemişti! Beşiktaş tekrar gündemine aldı 07:58
Daha Eski
Marcelo Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı Marcelo Real Madrid'den ayrıldığını açıkladı 01:30
Almeria ve Real Valladolid La Liga'ya yükseldi Almeria ve Real Valladolid La Liga'ya yükseldi 01:28
Altınordu’da taviz yok! Altınordu’da taviz yok! 01:17
Göz-Göz’de Di Santo gitti Göz-Göz’de Di Santo gitti 01:16
Kaf-Kaf’ın borcu 1.2 milyar TL Kaf-Kaf’ın borcu 1.2 milyar TL 01:16
Sakarya’da başkan yeniden Genç! Sakarya’da başkan yeniden Genç! 01:15