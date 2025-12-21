CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının kamp kadrosu belli oldu. Listede yer almayan 7 isim dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 15:41 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 15:51
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerin resmi kanalları üzerinden duyurduğu listede 7 oyuncu yer almadı. İşte Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu...

KAMP KADROSU

TAM 7 EKSİK

Fırtına'da listeye adı yazılmayan oyuncular şu şekilde: Edin Visca, Okay Yokuşlu, Paul Onuachu, Rayyan Baniya, Christ Inao Oulai, Mustafa Eskihellaç, Tim ve Jabol-Folcarelli.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
