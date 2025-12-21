Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililerin resmi kanalları üzerinden duyurduğu listede 7 oyuncu yer almadı. İşte Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu...
KAMP KADROSU
📝 Gençlerbirliği maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/FEsJMz3y8T— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 21, 2025
TAM 7 EKSİK
Fırtına'da listeye adı yazılmayan oyuncular şu şekilde: Edin Visca, Okay Yokuşlu, Paul Onuachu, Rayyan Baniya, Christ Inao Oulai, Mustafa Eskihellaç, Tim ve Jabol-Folcarelli.