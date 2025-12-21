Anadolu Efes sahasında Galatasaray'ı 92-84 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Galatasaray MCT Technic'i ağırladı. 4 çeyreğin sonunda lacivert-beyazlılar zorlu rakibini 92-84 mağlup etti. Anadolu Efes'te Brice Dessert, Galatasaray'da ise Errick McCollum 20'şer sayı ile takımlarının en skorer ismi oldu. Çeyrek sonuçları ise şu şekildeydi:
1. ÇEYREK: A. Efes 25-20 G.Saray MCT Technic
DEVRE ARASI: A. Efes 45-34 G.Saray MCT Technic
3. ÇEYREK: A. Efes 70-62 G.Saray MCT Technic