Haberler Galatasaray Anadolu Efes sahasında Galatasaray'ı 92-84 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 92-84 yendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 15:57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Galatasaray MCT Technic'i ağırladı. 4 çeyreğin sonunda lacivert-beyazlılar zorlu rakibini 92-84 mağlup etti. Anadolu Efes'te Brice Dessert, Galatasaray'da ise Errick McCollum 20'şer sayı ile takımlarının en skorer ismi oldu. Çeyrek sonuçları ise şu şekildeydi:

1. ÇEYREK: A. Efes 25-20 G.Saray MCT Technic

DEVRE ARASI: A. Efes 45-34 G.Saray MCT Technic

3. ÇEYREK: A. Efes 70-62 G.Saray MCT Technic

Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı!
