Haberler Haberler Türkiye'de o ilçede ufo iddiası! Görüntüleri telefona kaydetti

Türkiye'de o ilçede ufo iddiası! Görüntüleri telefona kaydetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, 'Ufo' olduğunu iddia ettiği ve havada gördüğü ışık huzmesini görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:51
Türkiye'de o ilçede ufo iddiası! Görüntüleri telefona kaydetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, 'Ufo' olduğunu iddia ettiği ve havada gördüğü ışık huzmesini görüntüledi.

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. 21 yaşındaki Cem Kocaman, sabaha karşı namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı. Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, Ufo olduğunu iddia ettiği cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarıldı. Işık huzmesini saniye saniye kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözüme uyku girmedi" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim ilçe halkında merak uyandırdı.


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