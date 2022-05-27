Haberler Haberler EGM polis tayinleri açıklandı mı? 2022 Polis yer değiştirme ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? | Emniyet Genel Müdürlüğü POLNET

EGM polis tayinleri açıklandı mı? 2022 Polis yer değiştirme ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? | Emniyet Genel Müdürlüğü POLNET

'Polis tayinleri açıklandı' haberini dört gözle bekleyen binlerce memur, atama sonuçlarını beklemeyi sürdürüyor. EGM tarafından yapılacak açıklama için geri sayım devam ederken; 'EGM polis tayinleri ne zaman açıklanacak, atama sonuçları ne zaman belli olacak?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü polis atamalarına dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 13:30 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 14:00
EGM polis tayinleri açıklandı mı? 2022 Polis yer değiştirme ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? | Emniyet Genel Müdürlüğü POLNET

Emniyet Genel Müdürlüğü POLNET sistemi üzerinden açıklanması beklenen tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Başkomiser, Komiser, Emniyet Müdürü terfi sonuçlarının açıklanmasının ardından EGM'nin polis yer değiştirme ve atama değişikliği listesi için nefesler tutuldu. 2022 polis tayinleri ile şark (doğu) görevi ve batıya atama zamanı gelmiş olan polislerin atama sonuç listesinin ne zaman açıklanacağına dair detaylar haberimizde...

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tayin için başvuruda bulunan EGM personelleri, Mayıs-Haziran dönemlerinde gerçekleşen EGM polis tayinlerinin ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir tarih verilmedi.

Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personel için gerçekleştirilen atama ve yer değiştirme sonuçları 2 Haziran 2021 tarihinde açıklandığından, gözler Haziran ayına çevrildi. Konuya dair detaylar yapılacak açıklamaların akabinde, haberimizde yer alacak.

Polis tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Polis tayin atama sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu gibi Mayıs-Haziran döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor.

POLİS TAYİN SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis yer değiştirme ve tayin sonuçları belli olduğunda başvuran emniyet personellerinin telefonlarına SMS üzerinden iletilecek.

Ayrıca sonuçları görüntülemek isteyenler, POLNET sistemi üzerinden de kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine erişim sağlayabilecek.

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

EGG yapılan düzenleme hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Personelimizden gelen talepler ve İl Emniyet Müdürlüklerimizin de görüşleri doğrultusunda il ve ilçelerin görev süreleri yeniden düzenlenmiş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde bulunan il ve ilçelerin süreleri büyük oranda düşürülmüştür. Nitekim halen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerimizde görev yapan yaklaşık 62 bin personelimiz yapılan değişiklikteki sürelere tabi olacak ve bu durumdan yararlanacaktır. Hizmet süresi artan yerlerde halen görev yapan personelimiz ise artıştan etkilenmeyecektir. Ayrıca 2'nci Şark görevini yapmakta olan personelimiz, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacaktır. Ancak Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personel, bu uygulamaya tabi tutulmayacaktır.

Yeni düzenleme sayesinde hizmet süresi düşürülmesinden dolayı yaklaşık 7 bin 500 personelimiz şark illerindeki görevini tamamlamış sayılacaktır. 2'nci şark görevini bitiren personel, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması yönünde değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Şark görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınlarımız bu haktan yararlanmaya devam edecek olup, mevzuat sebebiyle bu haklardan yararlanamayan şehit ve gazi yakını Teşkilat mensuplarımızın da bu kapsama alınması sağlanmıştır. Mevcut yönetmelikte personelimizin yakınlarının sağlık nedeniyle atanma mazereti sadece kendi, eş ve çocukları ile sınırlı iken, yeni düzenleme ile personelimize; evin tek çocuğu olması ve mahkeme ile vasi tayin edilmesi şartıyla anne ve babasının sağlık mazereti nedeniyle, tek kardeş olması ve mahkeme ile vasi tayin edilmesi şartıyla kardeşinin sağlık mazereti nedeniyle atama talebinde bulunması hususu düzenlenmiştir."

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