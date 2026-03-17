Arefe günü bankalar açık mı? 19 Mart bankaların çalışma saatleri

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların gündeminde "Arefe günü bankalar açık mı, kaçta kapanıyor?" sorusu yer alıyor. 2026 yılında 19 Mart Perşembe günü arefe gününe denk geliyor. Türkiye genelinde bankalar bu tarihte yarım gün mesai yapacak. Sabah saatlerinde hizmet veren bankalar, öğle saatlerine doğru kapanacak ve bayram tatiline girecek. Bu nedenle işlem yapacak olanların erken saatleri tercih etmesi öneriliyor. İşte 19 Mart arefe günü bankaların çalışma saatleri hakkında tüm detaylar…

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar normal mesai saatlerinde açıktır. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için bankalar saat 12:30 - 13:00 itibarıyla hizmet vermeyi durdurur.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

20 Mart Cuma (1. Gün): Kapalı

21 Mart Cumartesi (2. Gün): Kapalı

22 Mart Pazar (3. Gün): Kapalı

Bankalar, resmi tatil nedeniyle bayramın tüm günlerinde kapalı olacaktır. Şubeler, bayramdan sonraki ilk iş günü olan 23 Mart Pazartesi sabahı normal mesai saatlerine dönecektir.