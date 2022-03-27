Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı kura çekilişi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR 2022 kura çekimi saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 21 Mart itibariyle son buldu ve başvurusunu tamamlayan adaylar İŞKUR üzerinden yaptıkları başvurunun kura çekim tarihini araştırmaya başladı. Kura çekimi ve ataması yapılacak adaylar sürece dair detayları sorgulamaya devam ederken; başvuru sonuçlarının tarihi ve kura çekimine dair ayrıntıların tamamına haberimizden ulaşbilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı kura çekimi 6 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da noter huzurunda yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından sonuçlar belli olacak.

İşe alınacak sürekli işçiler, Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlendikten sonra kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden ilan edilecek ve duyurularla ilgili herhangi bir hususta adaylara yazılı bir tebligat yapılmayacak.



SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HANGİ POZİSYONLARDA YAPILACAK?

Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

👉Ebe 800 (Lisans)

👉Fizyoterapist 195 (Lisans)

👉Hemşire 4397 (Lisans)

👉Hemşire 778 (Ortaöğretim)

👉Biyolog 3 (Lisans)

👉Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans)

👉Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans)

👉Diyetisyen 170 (Lisans)



👉İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans)

👉Odyolog 26 (Lisans)

👉Perfüzyonist 7 (Lisans)

👉Psikolog 146 (Lisans)

👉Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans)

👉Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans)



👉Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim)

👉Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim)

👉Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim)

👉Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim)

👉Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim)

👉Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim)

👉Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans),

👉Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans)

👉Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans)