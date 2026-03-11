CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Mart Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Mart Sayısal Loto sonuçları

11 Mart 2026 Çarşamba tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor. Haftanın ilk çekilişinde büyük ikramiye tutarı rekor seviyeye ulaşırken, milyonlarca vatandaş "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "11 Mart kazanan numaralar hangileri?" sorularına yanıt arıyor. İşte Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayınlanan çekilişin ardından belirlenen 6 şanslı numara, Joker ve SüperStar sonuçları ile bilet sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 21:37
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 11 Mart Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için 11 Mart 2026 tarihli sonuçlar açıklandı. Şans oyunu severler çekilişin ardından "11 Mart Sayısal Loto sonuçları" ve "Kazanan numaralar hangileri?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Her hafta binlerce kişinin büyük ikramiye hayaliyle kupon doldurduğu Sayısal Loto çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilerek Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı yayınlanıyor. İşte, 11 Mart 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 MART ÇARŞAMBA

29-64-71-57-52-24

Joker: 53

SüperStar: 65

11 Mart 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 11 Mart

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'den yabancı VAR talebi!
Buruk için ses getirecek iddia! Sezon sonunda...
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: İsrail halkının da başına bela
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
O isim F.Bahçe başkanlığına adaylığını açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isim F.Bahçe başkanlığına adaylığını açıkladı! O isim F.Bahçe başkanlığına adaylığını açıkladı! 21:25
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu | CANLI UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu | CANLI 21:20
Samsunspor-Trabzonspor maçı bilgileri Samsunspor-Trabzonspor maçı bilgileri 21:01
"Taraftarlarımızın önünde tekrar bir tarih yazabiliriz" "Taraftarlarımızın önünde tekrar bir tarih yazabiliriz" 20:30
F.Bahçe'nin Fatih Karagümrük mesaisi başladı F.Bahçe'nin Fatih Karagümrük mesaisi başladı 20:27
Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası 20:24
Daha Eski
Ergin Ataman'dan flaş F.Bahçe itirafı! Ergin Ataman'dan flaş F.Bahçe itirafı! 19:23
Bodo/Glimt-Sporting CP maçı detayları Bodo/Glimt-Sporting CP maçı detayları 18:36
Kanada-Türkiye basketbol maçı detayları Kanada-Türkiye basketbol maçı detayları 18:07
Erzurumspor'a Ümraniyespor şoku! Erzurumspor'a Ümraniyespor şoku! 18:03
PSG-Chelsea maçı detayları PSG-Chelsea maçı detayları 17:38
Trabzonspor maçının başlangıç saatinde değişiklik! Trabzonspor maçının başlangıç saatinde değişiklik! 17:24