LGS başvuruları ne zaman 2026? LGS ne zaman yapılacak? LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS başvuruları ne zaman 2026? LGS ne zaman yapılacak? LGS'ye kaç gün kaldı?

Ortaokuldan liseye geçişte büyük önem taşıyan Liselere Geçiş Sistemi için 2026 yılı heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınava girecek öğrenciler ve veliler, başvuru tarihleri ile sınav takvimine dair ayrıntıları araştırıyor. Sınavın başvuru şartları, iki oturumdan oluşan sınav yapısı ve başvuruların nasıl gerçekleştirileceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, LGS başvuruları ne zaman 2026? LGS 2026 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 23:00
LGS başvuruları ne zaman 2026? LGS ne zaman yapılacak? LGS'ye kaç gün kaldı?

Ortaokuldan liseye geçişte belirleyici rol oynayan Liselere Geçiş Sistemi için 2026 yılı geri sayımı başladı. Kritik sınav öncesinde öğrenciler ve veliler, başvuru tarihleri ile sınav takvimine dair ayrıntıları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık takvim doğrultusunda LGS'nin detayları geçtiğimiz aylarda netleşti. Bu nedenle sınava hazırlanan adaylar, hem sınava kaç gün kaldığını hem de başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını öğrenmek için resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, LGS başvuruları ne zaman 2026? LGS 2026 ne zaman yapılacak?

LGS ne zaman 2026?

LGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN 2026?

Son yıllarda uygulanan sistem doğrultusunda Liselere Geçiş Sistemi başvuruları çoğunlukla otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle öğrencilerin büyük bölümü için ayrıca bir başvuru işlemi yapma zorunluluğu bulunmuyor.

LGS başvuru tarihleri

Ancak yurt dışında eğitim gören ya da özel durumu bulunan öğrencilerin başvuru süreçlerini okul müdürlükleri aracılığıyla takip etmesi gerekiyor. Velilerin ise süreç başladığında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencilerin bilgilerinin güncel olup olmadığını kontrol etmeleri öneriliyor.

LGS'ye kaç gün kaldı?

Geçtiğimiz yıl düzenlenen merkezi sınavda başvurular 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2026 yılı için de benzer bir takvimin uygulanabileceği değerlendiriliyor.

LGS puan hesaplama

LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milyonlarca öğrenci çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, LGS'nin 14 Haziran 2026 tarihinde yapılması bekleniyor.

Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK!
Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması!
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: İsrail halkının da başına bela
Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu | CANLI
