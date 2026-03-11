LGS başvuruları ne zaman 2026? LGS ne zaman yapılacak? LGS'ye kaç gün kaldı?

Ortaokuldan liseye geçişte belirleyici rol oynayan Liselere Geçiş Sistemi için 2026 yılı geri sayımı başladı. Kritik sınav öncesinde öğrenciler ve veliler, başvuru tarihleri ile sınav takvimine dair ayrıntıları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık takvim doğrultusunda LGS'nin detayları geçtiğimiz aylarda netleşti. Bu nedenle sınava hazırlanan adaylar, hem sınava kaç gün kaldığını hem de başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını öğrenmek için resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, LGS başvuruları ne zaman 2026? LGS 2026 ne zaman yapılacak?

LGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN 2026?

Son yıllarda uygulanan sistem doğrultusunda Liselere Geçiş Sistemi başvuruları çoğunlukla otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle öğrencilerin büyük bölümü için ayrıca bir başvuru işlemi yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Ancak yurt dışında eğitim gören ya da özel durumu bulunan öğrencilerin başvuru süreçlerini okul müdürlükleri aracılığıyla takip etmesi gerekiyor. Velilerin ise süreç başladığında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencilerin bilgilerinin güncel olup olmadığını kontrol etmeleri öneriliyor.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen merkezi sınavda başvurular 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2026 yılı için de benzer bir takvimin uygulanabileceği değerlendiriliyor.

LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milyonlarca öğrenci çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, LGS'nin 14 Haziran 2026 tarihinde yapılması bekleniyor.