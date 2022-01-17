BURUN AKINTISI NASIL GEÇER? | Burun akıntısı nasıl geçer? Burun akıntısını durdurma yöntemeri...

BURUN AKINTISI NASIL GEÇER? - Burun boşalması yani burun akıntısı olarak bilinen bu durum genellikle, nezle ve grip gibi durumlarda veya alerjik rahatsızlıklarda ortaya çıkmaktadır. Sizler için burun akıntısını durdurmanın yollarını derledik. İşte detaylar...

BURUN AKINTISI NASIL GEÇER?

Bol bol sıvı tüketmeye özen gösteriniz.

Kış aylarında bağışıklığınızı kuvvetli tutmanız oldukça önemlidir. Bunun yollarından birisi de sıvı tüketiminden geçmektedir. Burun akıntısına engel olmak için bol sıvı tüketmeye özen göstermelisiniz.

Burun akıntısının geçmesi için bitki çaylarını tüketebilirsiniz.

Bitki çayları, bağışıklığı kuvvetlendirebilir. Özel bitki çayları burun akıntısının azalmasına veya bitmesine yardımcı olacaktır.

Alın ve burnunuza sıcak kompres yaparak burun akıntısını giderebilirsiniz.

Bol bol dinlenmeyi ihmal etmeyin.

Ilık su ile dolu bir kâseden buhar solayarak da burun akıntısını giderebilirsiniz.

Burnunuzu tuzlu su ile temizleyin.