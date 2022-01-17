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BURUN AKINTISI NASIL GEÇER? | Burun akıntısı nasıl geçer? Burun akıntısını durdurma yöntemeri...

Özellikle kış aylarında en çok rastlanan durumlar arasında burun akıntısı yer almaktadır. Burun akıntısını en aza indirmek ve durdurmak için birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaktadır. Peki, Burun akıntısı nasıl geçer? Burun akıntısını durdurma yöntemleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 11:54 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:00
BURUN AKINTISI NASIL GEÇER? | Burun akıntısı nasıl geçer? Burun akıntısını durdurma yöntemeri...

BURUN AKINTISI NASIL GEÇER? - Burun boşalması yani burun akıntısı olarak bilinen bu durum genellikle, nezle ve grip gibi durumlarda veya alerjik rahatsızlıklarda ortaya çıkmaktadır. Sizler için burun akıntısını durdurmanın yollarını derledik. İşte detaylar...

BURUN AKINTISI NASIL GEÇER?

Bol bol sıvı tüketmeye özen gösteriniz.

Kış aylarında bağışıklığınızı kuvvetli tutmanız oldukça önemlidir. Bunun yollarından birisi de sıvı tüketiminden geçmektedir. Burun akıntısına engel olmak için bol sıvı tüketmeye özen göstermelisiniz.

Burun akıntısının geçmesi için bitki çaylarını tüketebilirsiniz.

Bitki çayları, bağışıklığı kuvvetlendirebilir. Özel bitki çayları burun akıntısının azalmasına veya bitmesine yardımcı olacaktır.

Alın ve burnunuza sıcak kompres yaparak burun akıntısını giderebilirsiniz.

Bol bol dinlenmeyi ihmal etmeyin.

Ilık su ile dolu bir kâseden buhar solayarak da burun akıntısını giderebilirsiniz.

Burnunuzu tuzlu su ile temizleyin.

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