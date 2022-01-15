Haberler Haberler MasterChef'te kim şampiyon oldu? MasterChef'te Eren mi Hasan mı şampiyon oldu? İşte yanıtı

MasterChef'te kim şampiyon oldu? MasterChef'te Eren mi Hasan mı şampiyon oldu? İşte yanıtı

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Aylardır finale çıkmak için yarışan Eren Kaşıkçı ile Hasan Biltekin, yayınlanan son bölümde kupayı ve büyük ödülü almak için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın canlı olarak ekranlara taşınan bölümünde Eren ve Hasan imza tabaklarını yaptılar. Bu bölümde bu sezonun diğer yarışmacıları, eski sezonların yarışmacıları ve Hasan'la Eren'in aileleri stüdyodaydı. Peki, MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu kim oldu? MasterChef'te Eren mi yoksa Hasan mı şampiyon oldu? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:18 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:18
MasterChef'te kim şampiyon oldu? MasterChef'te Eren mi Hasan mı şampiyon oldu? İşte yanıtı

Aylardır devam eden rekabetin ardından MasterChef'te şampiyon belli oldu. Finalistler Hasan ve Eren, final gecesinde birinci olabilmek için TV 8 canlı yayınında ter döktü.

Yaptıkları yemeklerle jüri üyelerinin beğenisini kazanmayı amaçlayan finalistler arasında final etabının ilk gününde Eren, Hasan'dan daha fazla puan alıp avantajı yakalamıştı.

MasterChef final gecesinde ise yine büyük bir heyecan yaşandı. Sonucu merakla beklenen finalde Hasan ve Eren, üç menü ile jüri karşısına çıktı. Menülerin tamamlanmasının ardından TV 8 ekranlarında canlı yayına geçildi ve iki yarışmacı imza tabaklarını Mehmet, Somer ve Danilo şefe sundu.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU EREN KAŞIKÇI!
Masterchef finalinde genel tabloda en yüksek puanı alan Eren Kaşıkçı, 2021 sezonunu şampiyon tamamladı. Hasan Biltekin ise yarışmayı 2. sırada bitirdi.

👉🏻MasterChef Eren kimdir?

👉🏻MasterChef Hasan kimdir?


MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR?
MasterChef ödülünün ne olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'de birinci olan Eren kupayı kazandı ve aynı zamanda lüks bir otomobilin sahibi oldu.

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