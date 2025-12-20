CANLI SKOR ANA SAYFA
2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

Geride kalan 2025 yılı spor dünyası için yalnızca kazanılan kupalar ve kırılan rekorlarla değil, acı kayıplarla hatırlanacak bir yıl oldu. Kariyerlerini disiplin, azim ve şampiyonluklarla taçlandırarak milyonların gönlünde taht kuran efsane isimler, geride silinmeyecek izler bırakarak aramızdan ayrıldı. Peki 2025 yılında spor camiasını derinden sarsan hangi büyük kayıpları verdik? Hangi şampiyonlar, hangi mirasları bırakarak aramızdan ayrıldı? İşte başarıları kuşaktan kuşağa anlatılacak, spor dünyasının unutulmayacak duayen isimleri...

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

2 Ocak | Cristóbal Ortega, Meksikalı futbol orta saha oyuncusu 68 yaşında kanserden hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

3 Ocak | Belçikalı futbol defans oyuncusu Gilbert Van Binst 73 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

6 Ocak | Sırp futbolcu Dušan Maravić 85 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

13 Ocak | İngiliz futbolcu sağ bek (Manchester City'de 244 maç) ve teknik direktör Tony Book 90 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

16 Ocak | İsveçli futbol forveti Harry Bild 88 yaşında kanserden hayatını kaybetti.

17 Ocak | İskoç futbolcu Denis Law, Alzheimer hastalığı ve vasküler demans nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

23 Ocak | Yunan futbol forveti Andreas Stamatiadis 89 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

24 Ocak | İzlandalı futbolcu Ellert Schram 85 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

24 Ocak | Yunan futbolcu Mimis Domazos 83 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

2 Şubat | Türk futbolcu Ogün Altıparmak (32 kez forma giydi; F.Bahçe'de 173 maça çıktı), 86 yaşında hayatını kaybetti.

10 Şubat | Yunan futbol kalecisi Takis Ikonomopoulos 81 yaşında felç komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti.

16 Şubat | Arjantinli futbolcu ve teknik direktör Óscar Valdez, 78 yaşında Alzheimer hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

26 Şubat | Avusturyalı futbolcu Hans Pirkner 78 yaşında hayatını kaybetti.

15 Mart | Alman futbol orta saha oyuncusu Doris Fitschen 56 yaşında hayatını kaybetti.

19 Mart | Karadağlı futbolcu Andrija Delibašić 43 yaşında kanserden hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

22 Mart | Cezayirli futbolcu Djamel Menad 64 yaşında hayatını kaybetti.

28 Mart | Avusturyalı futbol defans oyuncusu Johann Eigenstiller 81 yaşında hayatını kaybetti.

6 Nisan | Kolombiyalı futbol orta saha oyuncusu Jorge Bolaño 47 yaşında hayatını kaybetti.

8 Nisan | Manga, Brezilyalı futbol kalecisi, 87 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

18 Nisan | Hırvat futbolcu Nikola Pokrivač 39 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti.

20 Nisan | Arjantinli futbol kalecisi Hugo Gatti 80 yaşında sepsis nedeniyle hayatını kaybetti.

20 Nisan | İrlandalı futbolcu Mick McGrath 89 yaşında hayatını kaybetti.

26 Nisan | Portekizli futbolcu, stoper José Carlos 83 yaşında hayatını kaybetti.

4 Mayıs | İrlandalı futbol forveti Peter McParland 91 yaşında hayatını kaybetti.

5 Mayıs | Arjantinli futbol stoperi Luis Galván 77 yaşında zatürreden hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

23 Mayıs | Çek futbol orta saha oyuncusu Pavel Chaloupka 66 yaşında hayatını kaybetti.

24 Mayıs | Bulgar futbol defans oyuncusu Kiril Ivkov 78 yaşında hayatını kaybetti.

8 Haziran | Jamaika asıllı İngiliz futbol hakemi ve Premier Lig'deki ilk siyahi hakem Uriah Rennie 65 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

17 Haziran | Fransız futbol forveti ve teknik direktörü Bernard Lacombe 72 yaşında hayatını kaybetti.

18 Haziran | Şili futbolunun sol kanat oyuncusu Braulio Musso 95 yaşında hayatını kaybetti.

23 Haziran | Şilili futbol forveti Adolfo Olivares 84 yaşında hayatını kaybetti.

30 Haziran | Rumen futbol sağ beki Lajos Sătmăreanu, 81 yaşında hayatını kaybetti.

1 Temmuz | Hollandalı futbol savunucusu ve teknik direktör Rinus Israël 83 yaşında hayatını kaybetti.

3 Temmuz | Nijeryalı futbol kalecisi Peter Rufai, 61 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

16 Temmuz | Faslı futbol forveti Ahmed Faras, 78 yaşında hayatını kaybetti.

17 Temmuz | Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör Ramiro 92 yaşında hayatını kaybetti.

17 Temmuz | Galli futbolcu Wyn Davies 83 yaşında hayatını kaybetti.

22 Temmuz | Galli futbolcu Joey Jones 70 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

24 Temmuz | Julio César Cortés, Uruguaylı futbol orta saha oyuncusu ve teknik direktör, 84 yaşında hayatını kaybetti.

26 Temmuz | İrlandalı futbol forveti Willie Irvine 82 yaşında hayatını kaybetti.

27 Temmuz | Hollandalı futbol defans oyuncusu Dick Schneider, 77 yaşında hayatını kaybetti.

1 Ağustos | Ekvadorlu futbol defans oyuncusu José Paes, 79 yaşında hayatını kaybetti.

5 Ağustos | Alman futbol forveti Frank Mill, 67 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

5 Ağustos | Portekizli futbol defans oyuncusu ve teknik direktör Jorge Costa, 53 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti.

5 Ağustos | İsveçli futbol forveti Ove Kindvall, 82 yaşında hayatını kaybetti.

8 Ağustos | Avusturyalı futbol yöneticisi Leo Windtner 74 yaşında hayatını kaybetti.

8 Ağustos | Galli futbol defans oyuncusu Terrence Hennessey, 82 yaşında hayatını kaybetti.

9 Ağustos | Yunan futbol sol bek oyuncusu Theodoros Pallas 75 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

10 Ağustos | Japon futbol forveti ve teknik direktörü Kunishige Kamamoto 81 yaşında hayatını kaybetti.

11 Ağustos | Benő Káposzta, Macar futbol defans oyuncusu, 83 yaşında hayatını kaybetti.

16 Ağustos | Portekizli sol bek Fernando Cruz, 85 yaşında hayatını kaybetti.

24 Ağustos | Hollandalı futbol menajeri Theo Vonk, 77 yaşında hayatını kaybetti.

25 Ağustos | İngiliz futbol yorumcusu Gerry Harrison 89 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

20 Eylül | İngiliz kadın futbol takımı teknik direktörü Matt Beard, 47 yaşında intihar ederek hayatını kaybetti.

29 Eylül | Meksikalı futbol defans oyuncusu Javier Sánchez, 77 yaşında hayatını kaybetti.

3 Ekim | Brezilyalı futbolcu orta saha oyuncusu Edu Manga, 58 yaşında böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

4 Ekim | İrlandalı futbol antrenörü ve kaleci Iam McFaul 82 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

8 Ekim | Arjantinli futbolcu ve teknik direktör Miguel Ángel Russo, 69 yaşında prostat kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

11 Ekim | Rumen futbol forveti ve antrenör Flavius Domide 79 yaşında hayatını kaybetti.

12 Ekim | Bulgar futbol defans oyuncusu Dobromir Zhechev. 82 yaşında hayatını kaybetti.

15 Ekim | Bulgar futbol defans oyuncusu Ivan Zafirov, 77 yaşında hayatını kaybetti.

23 Ekim | İngiliz futbolcu sol bek Mick McNeil 85 yaşında hayatını kaybetti.

24 Ekim | Alman futbol orta saha oyuncusu Max Lorenz, 86 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

25 Ekim | Meksikalı futbol forveti ve teknik direktör Manuel Lapuente 81 yaşında hayatını kaybetti.

27 Ekim | İsrailli futbolcu defans oyuncusu Shraga Bar, 77 yaşında hayatını kaybetti.

3 Kasım | Hırvat futbol defans oyuncusu ve teknik direktör Rudolf Belin 82 yaşında hayatını kaybetti.

14 Kasım | Bulgar futbol kalecisi Stoyan Yordanov, 81 yaşında hayatını kaybetti.

14 Kasım | İspanyol futbol teknik direktörü Xabier Azkargorta, 72 yaşında hayatını kaybetti.

15 Kasım | Norveçli futbol kalecisi Kjell Kaspersen, 86 yaşında hayatını kaybetti.

2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

17 Kasım | Fransız futbol forveti Gérard Hausser, 84 yaşında hayatını kaybetti.

17 Kasım | Galli futbol defans oyuncusu Rod Thomas, 78 yaşında hayatını kaybetti.

17 Kasım | İsveçli futbol orta saha oyuncusu Sven Lindman, 83 yaşında hayatını kaybetti.

25 Kasım | İtalyan futbol kalecisi Lorenzo Buffon, 95 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

