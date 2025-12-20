2025'te kaybettiğimiz futbolcular | Spor dünyasının acı kayıpları

2 Şubat | Türk futbolcu Ogün Altıparmak (32 kez forma giydi; F.Bahçe'de 173 maça çıktı), 86 yaşında hayatını kaybetti.
10 Şubat | Yunan futbol kalecisi Takis Ikonomopoulos 81 yaşında felç komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti.
16 Şubat | Arjantinli futbolcu ve teknik direktör Óscar Valdez, 78 yaşında Alzheimer hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
26 Şubat | Avusturyalı futbolcu Hans Pirkner 78 yaşında hayatını kaybetti.
15 Mart | Alman futbol orta saha oyuncusu Doris Fitschen 56 yaşında hayatını kaybetti.
19 Mart | Karadağlı futbolcu Andrija Delibašić 43 yaşında kanserden hayatını kaybetti.