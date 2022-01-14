Haberler Kimdir MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

MasterChef yarışmasının en çok merak edilen isimlerinden biri de kuşkusuz Eren Kaşıkçı... Farklı tarzıyla dikkat çeken yarışmacı izleyenler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında, "Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, MasterChef'te elendi mi? soruları sorulmaya başlandı. Peki, Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 21:22 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 21:23
MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından olan Eren Kaşıkçı'nın hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir. MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir.

EREN KAŞIKÇI INSTAGRAM HESABI!

Kendine has tarzıyla MasterChef'in dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan MasterChef Eren Kaşıkçı'nın Instagram hesabı 'kizilsakalinmutfag' kullanıcı adıyla platformda yer almaktadır.

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