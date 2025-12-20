Recep ayının ilk günü yapılacak ibadetler | Recep ayı orucu ve namazları

İslam geleneğinde 'Haram Aylar (hürmete layık aylar)' olarak bilinen ve hürmet gösterilmesi emredilen zaman dilimlerinin ilki olan Recep ayı, müminler için manevi bir yenilenme ve arınma sürecinin başlangıcıdır. 'Allah'ın ayı' vasfıyla şereflendirilen bu mukaddes dönem, gündelik hayatın telaşından sıyrılarak kalbi bir uyanışa kapı aralamak ve yaklaşan Ramazan-ı Şerif'e ruhen hazırlanmak adına büyük bir fırsattır. İslam alimleri, bu ayda atılan ibadet tohumlarının Şaban ayında yeşereceğini ve Ramazan ayında ise bereketli bir hasada dönüşeceğini ifade ederek, Recep ayının önemine dikkat çekmişlerdir. Bu bilinçle ihya edilmesi gereken Recep ayı; sadece ferdi bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve kardeşlik hukukunun pekiştirildiği ilahi bir iklimdir.

RECEP AYI İLK GÜNÜNDE YAPILACAK İBADETLER

Recep ayının ilk günü, manevi bir seferberliğin başladığı, 'ekim zamanı' olarak nitelendirilen çok özel bir gündür. Bu mukaddes başlangıcı en iyi şekilde değerlendirmek için şu ibadetlerin yapılması tavsiye edilmektedir:

Tövbe ve İstiğfar ile Başlamak: Yeni bir sayfa açmak adına, kalbi günah kirlerinden arındırmak için bolca istiğfar çekilmelidir. Geçmiş hatalar için samimi bir pişmanlık duyarak bu mübarek mevsime "temiz bir başlangıç" yapmak esastır.

İlk Gün Orucu: Hadis-i şeriflerde teşvik edilen Recep ayının ilk gün orucu, büyük bir fazilete sahiptir. Bu gün tutulan orucun, geçmişteki pek çok günaha kefaret olacağı ve manevi bir zırh oluşturacağı müjdelenmiştir.

Hacet ve Şükür Namazı: Recep ayının ilk gecesi veya ilk gününde, Allah'ın rızasını kazanmak ve dileklerin iletilmesi maksadıyla 2 veya 4 rekatlık nafile namaz kılınması tavsiye edilir. Namazın ardından ümmetin selameti ve şahsi hacetler için uzunca dua edilmelidir.

Zikir ve Tesbihat: Gün içerisinde Peygamber Efendimiz'in (SAV) Recep ayı duası olan "Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan" zikrine devam edilmelidir. Ayrıca ilk on gün boyunca günde 100 defa "Sübhânellâhi'l-Hayyi'l-Kayyûm" tesbihi çekilerek Allah'ın Hayy ve Kayyum isimleri zikredilmelidir.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti: Bu mübarek mevsime Kur'an nuruyla girmek, ayın geri kalanındaki manevi disiplini sağlar. Özellikle Yasin, Mülk ve Nebe surelerini okumak, kabir ve ahiret hayatı için büyük bir nur kabul edilir.

RECEP AYINDA KILINACAK NAMAZLAR

Recep ayı, kulun Rabbi ile arasındaki bağları kuvvetlendirdiği bir zaman dilimidir. Bu ayda kılınan nafile namazlar, kalbi Ramazan ayına hazırlayan manevi birer basamak hükmündedir.

RECEP AYININ İLK GECE NAMAZI

Recep ayının ilk gecesi, duaların geri çevrilmediği beş geceden biri olarak kabul edilir. Bu gecede, akşam ile yatsı arasında veya yatsı namazından sonra kılınması tavsiye edilen 20 rekatlık bir namaz vardır. Her iki rekatta bir selam verilerek kılınan bu namazın her rekatında Fatiha'dan sonra İhlas suresi okunur. Bu namazı kılanın hanesine bereket, ömrüne huzur verileceği rivayet edilir.

10'ar Rekatlık Nafile Namazlar (30 Rekat Toplam): Recep ayının onar günlük dilimlerine ayrılmış toplam 30 rekatlık bir namaz bulunmaktadır:

İlk 10 gün içinde: 10 rekat.

İkinci 10 gün içinde: 10 rekat.

Son 10 gün içinde: 10 rekat. Bu namazların her rekatında 1 Fatiha, 3 Kul ya eyyühel kâfirûn ve 3 İhlas suresi okunur. Her onluk dilimin sonunda özel duaları ve tesbihatları mevcuttur.

Regaip Kandili Namazı: Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip Kandili'nde, 12 rekatlık nafile bir namazın kılınması gelenek halini almıştır. İkişer rekat selamla kılınan bu namazın ardından bolca salavat-ı şerife getirilir ve secdeye gidilerek dualar edilir.

Miraç Gecesi Namazı: Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili'nde, bu mübarek yolculuğun hatırasına 12 rekat namaz kılınması tavsiye edilir. Namazın ardından 100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" tesbihi ve ardından istiğfarlar ile gece ihya edilir.

Hacet Namazı: Recep ayı, günahların bağışlanması ve meşru isteklerin kabulü için büyük bir fırsattır. Bu ayın herhangi bir gecesinde, özellikle teheccüd vaktinde kılınacak 2 veya 4 rekatlık bir hacet namazı, kulun acziyetini sunması ve İlahi rahmeti talep etmesi adına çok kıymetlidir.

RECEP AYI ORUÇLARI | KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Recep ayında tutulan oruçlar, Ramazan ayına hazırlık mahiyetinde olan ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) bizzat teşvik ettiği çok kıymetli ibadetlerdir. Bu ayda kaç gün oruç tutulacağına dair merak edilenleri ve bu oruçların faziletlerini şu şekilde özetleyebiliriz: Recep ayı, "Haram Aylar"dan biri olması sebebiyle ibadetlerin sevabının katlandığı bir zamandır. Bu ayda tutulan oruçlar için belirli bir zorunluluk olmamakla birlikte, manevi derecesi oldukça yüksektir.

Recep ayının tamamını oruçlu geçirmek farz veya vacip değildir; ancak bu ayın başından, ortasından ve sonundan oruç tutmak çok faziletli kabul edilmiştir. İslam alimleri, bu ayda oruç tutmak isteyenler için şu seçenekleri tavsiye ederler:

İlk 3 Gün: Ayın başlangıcını ibadetle karşılamak adına ilk üç gün oruç tutulması çok yaygın ve sevabı bol bir uygulamadır.

Eyyam-ı Biyd (Aydınlık Günler): Her hicri ayda olduğu gibi Recep ayının 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak sünnettir.

Pazartesi ve Perşembe Oruçları: Sünnete uygun olarak her hafta bu iki günü oruçlu geçirmek, Recep ayının feyzini artırır.

Kandil Günleri: Regaip ve Miraç kandillerinin olduğu günleri oruçla ihya etmek müstehaptır.