Son dakika haberleri: Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? Kaç gönüllü var? Turkovac ile ilgili detaylar...

Ülkemizde ve tüm dünyada aşılama işlemleri devam ediyor. Sağlık bakanlığı, yerli aşı ile ilgili son durumu açıkladı. Yerli aşının ismi de belli oldu. Turkovac ismi verilen aşının FAZ-3 aşamasına geçildi. Gönüllü bulma süreci devam ediyor. Peki, Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? Kaç gönüllü var? Nasıl gönüllü olunur? Aşının özellikleri ne?

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli Covid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı tamamlandığında Turkovac ile aşılama süreci başlayacak.

TURKOVAC AŞISININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Yerli aşı Turkovac etkisizleştirilmiş virüs içeren inaktif aşıdır. Uygulanması gereken doz sayısı henüz kesinleştirilemedi. Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ve İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen aşı, Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Faz-1 çalışmaları 44 gönüllü ile Kasım 2020'de tamamlandı bu çalışmalar sonucunda hiçbir yan etki görülmediği açıklandı. Faz-2 çalışmaları 250 gönüllü ile Nisan 2021'de tamamlandı, %100 başarı oranı olduğu açıklandı. Ağır bir yan etki gözlemlenmedi. Faz-3 çalışmaları Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapan gönüllüler ile 22 Haziran 2021'de başladı, 2021 sonuna dek tamamlanması bekleniyor.