Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği İŞKUR e-Devlet başvuru ekranı... - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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ödeneği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru ekranı...

Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği İŞKUR e-Devlet başvuru ekranı...

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında binlerce kişiye maaş desteği sunuluyor. Birçok kişi konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatırılacak? Aile, Çalışma ve açıkladı. Ücretsiz izin maaş desteği için maaş sorgulama ekranı...

Aile, Çalışma ve , 3. faz sosyal yardım programı kapsamında şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, ödemelerin devam ettiğini bildirdi.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

desteği ile ilgili de dün yapılan açıklamasında , "Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." bilgisini verdi. Yani ücretsiz izin maaşları bugünden itibaren yatacak.

15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.

Bakan Selçuk, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.Yani nakti destek ödemeleri 8 Mayıs Cuma gününden itibaren verilecek.

  1. 08.05.2020
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