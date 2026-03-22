Arda Güler ilk 11'de! Real Madrid-Atletico Madrid maçı CANLI İZLE

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 29. haftasında dev maçta Real Madrid sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Madrid derbisinde milli yıldızımız Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE REAL MADRID-ATLETICO MADRID MAÇI 11'LERİ:

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Hujisen, Fran Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Brahim Diaz, Vinicius Jr.

Atletico Madrid: Musso, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Johnny, Koke, Giuliano, Lookman, Griezmann, Alvarez

REAL MADRID-ATLETIC MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Atletico Madrid maçı TSİ 23.00'te başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.