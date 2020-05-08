Emekli maaşları erken mi yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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maaşları erken mi yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak? açıkladı!

Emekli maaşları erken mi yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

Ramazan bayramı öncesi binlerce emekliye yapılacak ödemeler hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki, maaşları erken mi yatacak? Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.

Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 15:59
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