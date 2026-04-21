Haberler Güreş Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu!

Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu!

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Macar rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Kayaalp, Aleksandr Karelin'in rekorunu kırarak 13. kez Avrupa'nın en çok şampiyon olan güreşçisi oldu. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 21:25 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 22:12
Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, Macar Darius Atilla Vitek'i mağlup ederek 13. kez Avrupa şampiyonu oldu. Kayaalp, Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in 12 şampiyonluk rekorunun üstüne çıkarak Avrupa'nın en çok şampiyon olan güreşçisi oldu.

36 yaşındaki milli güreşçimiz, Grekoromen stil 130 kiloda rakiplerini tek tek eleyerek zafere ulaştı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

TÜRK BAYRAĞIYLA MİNDER TUR ATTI

Rıza Kayaalp, şampiyonluk sonrası Türk Bayrağıyla minderde tur attı.

🇹🇷 Rıza Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğu sonrası Türk bayrağıyla minderde tur attı. pic.twitter.com/cZVivozO0s

YARI FİNALDE SKANDAL YAŞANMIŞTI

Rıza Kayaalp'in yarı final maçı ise spor dünyasında oldukça ses getirmişti. Yarı finalde Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaşan Kayaalp, müsabakayı 4-0 önde götürürken rakibinin tokat atmasıyla sportmenlik dışı bir hareketle karşılaştı.

Skandal hareket sonrası maçın hakemleri, Belaruslu güreşçiyi anında diskalifiye ederek Rıza Kayaalp'in elini havaya kaldırmıştı.

