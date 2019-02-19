Şuhut’ta güreş turnuvası
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Güreş Eğitim Merkezinde okullar arası güreş turnuvası düzenlendi.
Güreş Eğitim Merkezinde düzenlenen turnuvaya, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Sinanpaşa Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, İscehisar Kaymakam Vekili Ahmet Nuri Demir, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, eğitim camiası ve protokol üyeleri katıldı. Şuhut'ta yaklaşık 2 aydır süren güreş eğitimleri gerçekleşen turnuvada meyvelerini verdi. Turnuvada dereceye giren Şuhutlu güreşçiler kategorilerde 13 madalya kazanırken, 4 altın madalya, 3 gümüş madalya ve 6 bronz madalyadan oluştu. Şuhutlu dereceye giren güreşçiler sevinçlerini Kaymakam Kaya ve protokol üyeleri ile paylaştı.
- 19.2.2019 18:32
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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