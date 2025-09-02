Kutucu Göz Göz'e

Süper Lig'de milli araya 8 puanla 3'üncü sırada giren Göztepe transfere odaklandı. Romulo'nun ardından Emersonn'u 3.2 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Toulouse'a gönderen sarı-kırmızılılar, 2 golcü için düğmeye bastı. Göz Göz, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ile İsviçre'nin Grasshoppers takımında top koşturan Tuğra Turhan için girişimlere başladı. İleri uca 2 takviye yapmayı planlayan Göztepe'nin iki oyuncunun yanı sıra yabancı isimlerle de görüştüğü ifade edildi.

KULÜBEYE MAHKUM

Geçen sezonun devre arasında Eyüpspor'dan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılılarda çok forma şansı bulamadı. Genelde yedek kulübesinde bekleyen gurbetçi golcü, bu sezon da hiçbir maçta süre alamadı. Grasshoppers'tan yetişen 18 yaşındaki Tuğra ise geçen sezon 8 müsabakaya çıktı. Bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşayan genç forvet, İsviçre U17 Milli Takımı'nda da 3 kez görev yaptı.

Gündem Romulo

20 + 5 milyon euro karşılığında Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo Almanya'ya ısınmaya başladı. Heidenheim ağlarını havalandıran Brezilyalı golcü takımının 2-0'lık galibiyetinde önemli rol oynadı. 23 yaşındaki forvetin performansı Alman basınında geniş yankı buldu. Romulo'nun Bundesliga kariyerine hızlı bir giriş yaptığı vurgulandı. Genç golcünün Leipzig'in hücum hattına uzun vadede büyük katkı sağlaması bekleniyor.

AYRILIK DUYURULDU

Göztepe, Emersonn'un transferi için Fransız kulübü Toulouse ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Emersonn Correia da Silva'nın, Fransa kulübü Toulouse FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Emersonn'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.