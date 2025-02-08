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Haberler Göztepe Tarihi bir karar

Tarihi bir karar

Göztepe, gelecek hafta Alanya maçından itibaren kulübün ceza almasına neden olan taraftarların kombinesini süresiz iptal edecek

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Tarihi bir karar

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, tarihi bir karara imza attı. Sarı- kırmızılılar, Alanyaspor maçından itibaren kulübün ceza almasına sebep olan taraftarların kombinelerini süresiz olarak iptal edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada özetle, "Kulübümüz, hem taraftarımızı hem de kendisini korumak adına, 2 Şubat 2025 Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe'miz Alanyaspor maçından itibaren, ceza almamıza sebep olan taraftarların kombinelerini süresiz olarak iptal edecektir. Bu karar, kulübümüzü ve taraftarımızı daha adil bir şekilde temsil etmek, Göztepe'mizi hak ettiği yerlerde görmek için alınmıştır.

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