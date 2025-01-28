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Haberler Göztepe Furkan Göztepe'de

Furkan Göztepe'de

Süper Lig'de iddialı bir sezon geçiren ve ligi üst sıralarda bitirmeye çalışan Göztepe, önemli bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, Alanyaspor'un 24 yaşındaki savunma oyuncusu Furkan Bayır'la her konuda anlaşma sağladı. Alanyaspor'da kadro dışı kalan ve sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan başarılı stoper için Göztepe'nin cüzi bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. En kısa zamanda resmi açıklamanın yapılması beklenirken, Furkan Bayır bu sezon Alanya forması altında 4 maçta 223 dakika sahada kalabildi. Kariyerine Menemen Belediye'de başlayan Furkan, yeniden İzmir'e dönmek istiyordu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Furkan Göztepe'de
Süper Lig'de iddialı bir sezon geçiren ve ligi üst sıralarda bitirmeye çalışan Göztepe, önemli bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, Alanyaspor'un 24 yaşındaki savunma oyuncusu Furkan Bayır'la her konuda anlaşma sağladı. Alanyaspor'da kadro dışı kalan ve sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan başarılı stoper için Göztepe'nin cüzi bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. En kısa zamanda resmi açıklamanın yapılması beklenirken, Furkan Bayır bu sezon Alanya forması altında 4 maçta 223 dakika sahada kalabildi. Kariyerine Menemen Belediye'de başlayan Furkan, yeniden İzmir'e dönmek istiyordu.
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