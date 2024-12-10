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Haberler Göztepe Göztepe'de sakatlık kabusu

Göztepe'de sakatlık kabusu

Solet sezonu kapattı. Adana Demirspor’u yenerek üst sıralardaki yerini koruyan Göztepe’de Kubilay ve Solet’in ardından Fofana’nın da sakatlanması moralleri bozdu

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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Göztepe'de sakatlık kabusu

Süper Lig'de evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenerek üst sıralardaki yerini koruyan Göztepe'ye sakatlık kabusu çöktü. Bu sezon hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen ve genç bir kadroyla mücadele eden sarı-kırmızılılarda Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet'in ardından golcü Datro Fofana'nın da ciddi sakatlıkla karşı karşıya kalması camiayı çok üzdü. Göztepe'de önce Kubilay ağır sakatlık yaşadı. Ligin ilk 4 maçında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu sol ayak bileğinden sakatlık geçirip ameliyat oldu. Sezonun ilk devresini kapatan Kubilay'ın yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Beşiktaş maçında sakatlanan Orta Afrikalı oyuncu Solet, sol diz ön çapraz bağından ameliyat oldu ve sezonu kapattı. Adana Demirspor maçında sakatlanan Fofana'nın da durumu oldukça ciddi. MR sonrasında durum netleşecek.

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