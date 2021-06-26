Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Shkodran Mustafi için Göztepe devreye girdi!

Süper Lig'de Avrupa Ligi'ni hedefleyen Göztepe, dış transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Savunma hattında Alpaslan Öztürk ve Cristian Titi ile yollarını ayıran İzmir ekibi, stoper boşluğunu Alman yıldız ile Shkodran Mustafi ile doldurmayı amaçlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Bundesliga'ya veda eden Schalke'nin başarılı stoperi için şartları zorluyor.

29 yaşındaki Alman savunmacının kulübüyle sözleşmesinin de sona ermiş olması yönetimin transfer politikasına uyuyor. Geçen sezon devre arasında Arsenal'den Schalke'nin yolunu tutan Mustafi, kariyerinde yeni bir çıkış arıyor. Almanya'da beklenen patlamayı yapamayan ve Bundisliga 2'de forma giymek istemeyen Alman yıldızın, Göztepe'nin teklifine sıcak bakabileceği iddia edildi. Başarılı futbolcu bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Mustafi, Avrupa kulüplerinin de listesinde yer alıyor. sarı-kırmızılı yönetimin futbolcuyla menajeri kanalıyla temasa geçtiği ve ilk temaslardan olumlu sonuç aldığı öğrenildi.



Mustafi, İngiltere'de Everton ekibinde vitrine çıkarken Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. İtalya'da Sampdoria, İspanya'da Valencia formalarını giyen Mustafi, İngiliz ekibi Arsenal'de 5 sezon forma giydikten sonra ara transfer döneminde Schalke'nin yolunu tutmuştu. Tecrübeli oyuncu, Premier Liegue'de 102 maçta forma giydi, 7 gol atıp 4 asist yaptı.

Mustafi, Alman Milli Takım formasını 20 kez giydi ve 2 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu kariyerinde 374 mücadelede sahaya çıktı ve 22 kez rakip fileleri havalandırdı, 11 golün pasını verdi. Geçen sezon Bundesliga'da ikinci yarıda 13 maça çıkarken Schalke'nin küme düşmesine engel olamadı.