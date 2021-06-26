Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin tatil keyfi

Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün yeni adresi merak konusu olmuşken sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Dorukhan'ın, sarı-lacivertlilerin yıldızı İrfan Can Kahveci ile tatil yapması iddiaları artırdı. İki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptıkları havuzlu paylaşım Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.







YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?

Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Dorukhan Toköz, takımdan ayrılma kararı aldı. Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştiren 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da futbol oynama isteğini iletti.

Dorukhan Toköz'ün, İspanya'dan Celta Vigo ve Fransa'dan Lille takımlarının gündeminde olduğu belirtiliyor. Avrupa'dan herhangi bir kulüple anlaşma sağlayaması durumunda ibrenin Fenerbahçe'ye dönebileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 31 maçta forma giyen Dorukhan Toköz, 3 asistlik performans sergiledi.



