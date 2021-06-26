Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin tatil keyfi

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin tatil keyfi

Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe spor haberi: A Milli Takım'ın yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Dorukhan Toköz'den sürpriz bir paylaşım geldi. EURO 2020 sonrası beraber tatile çıkan iki futbolcu sosyal medya hesaplarından havuzlu paylaşım yaptı. Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Dorukhan'ın, İrfan Can ile tatil yapması Fenerbahçe'ye transfer iddialarını artırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:29
Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin tatil keyfi

Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün yeni adresi merak konusu olmuşken sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Dorukhan'ın, sarı-lacivertlilerin yıldızı İrfan Can Kahveci ile tatil yapması iddiaları artırdı. İki futbolcunun sosyal medya hesabından yaptıkları havuzlu paylaşım Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.



YENİ ADRESİ NERESİ OLACAK?
Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Dorukhan Toköz, takımdan ayrılma kararı aldı. Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştiren 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da futbol oynama isteğini iletti.

Dorukhan Toköz'ün, İspanya'dan Celta Vigo ve Fransa'dan Lille takımlarının gündeminde olduğu belirtiliyor. Avrupa'dan herhangi bir kulüple anlaşma sağlayaması durumunda ibrenin Fenerbahçe'ye dönebileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 31 maçta forma giyen Dorukhan Toköz, 3 asistlik performans sergiledi.


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