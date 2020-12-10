Göz-Göz darbesi

Lider Alanyaspor, G.Birliği'nden sonra Göztepe'ye de takıldı. İzmir'deki deprem felaketi nedeniyle ertelenen mücadelede ilk yarı golsüz sona erdi. İlk yarıdaki en ciddi pozisyonda, Soner'in aşırtma vuruşunu Ahmet Gülay çizgiden çıkardı. İkinci yarıda 47'de Babacar, 48'de Guilherme, 50'de Babacar ve Berkan ile 62'de Halil, gol fırsatlarını harcadı. Golü bulan taraf ise Göztepe oldu. 70'te sağdan Halil'in ortasına Tripic, gelişine nefis bir vole vurdu, top köşeden ağlarla buluştu. Kalan sürede skoru koruyan İzmir ekibi, yenilmezlik serisini 6'ya yükseltip, 5. sıraya yerleşti. Lider Alanya ise şampiyonluk yarışında puan farkını açma şansını kullanamadı.

HALİL'DEN YİNE ŞOV

Göztepe'nin lider Alanya'yı devirdiği maçta golün asistini yapan Halil Akbunar, şova devam ediyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 asiste ulaştı. Geçtiğimiz hafta Kayseri karşısında 1 asist yapmıştı. Akbunar, son 4 maçta 2 gol, 2 asist yaparak, takımına büyük bir katkı sağladı.

REKORU EGALE ETTİ

Göztepe, Alanya galibiyetiyle 48 yıllık rekoru egale etti. Sarı- kırmızılılar, 1972- 1973 sezonundan sonra ilk kez ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. En son 1972'de o dönemki adı 1. Lig olan Süper Lig'de 6 hafta yenilmemişlerdi.

SALİH CEZALI OLDU

Alanya'nın yıldızı Salih Uçan, dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Lider turuncu-yeşillilerde ortaya koyduğu performansla öne çıkan genç orta saha, Alanya'daki Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Akdeniz ekibinde testi pozitif çıkan Efecan ve sakat olan Ceyhun da yok.