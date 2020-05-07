Serdar Gürler: Talep gelmesine gerek yok fedakarlık yapacağız - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Göztepe "Talep gelmesine gerek yok fedakarlık yapacağız"

: Talep gelmesine gerek yok fedakarlık yapacağız

Serdar Gürler: Talep gelmesine gerek yok fedakarlık yapacağız

ekiplerinden 'de forma giyen , corona virüsü salgını sonrası kulübün maddi olarak olumsuz etkilenmesiyle ilgili, "Maaş indirimi için kulüpten bir talep gelmesine gerek yok. Bu talebi bekleyen insanlar değiliz. Zaten kendiliğimizden fedakarlık yapmayı düşünüyoruz" dedi.

ekiplerinden 'de geçen sezonun devre arasında İspanyol ekibi Huesca'dan kiralanan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kanat oyuncusu önemli açıklamalarda bulundu.

Adı farklı kulüplerle anılan ancak Göztepe'de kalmaya sıcak baktığını ifade eden deneyimli oyuncu, corona virüsün futbol ekonomisini olumsuz etkilediği süreçte, "Maaş indirimi için kulüpten bir talep gelmesine gerek yok. Bu talebi bekleyen insanlar değiliz. Zaten kendiliğimizden fedakarlık yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan 'in zorunlu olmadığı halde maçlardan sonra prim dağıttığına dikkat çeken Serdar, "O kadar insan işsiz kalmışken biz de fedakarlığımızı yapacağız. Biz de insaniyetimizi göstereceğiz. Nasıl ki başkanımız zorunlu olmasa bile maçlardan sonra prim veriyorsa, bizleri ödüllendiriyorsa bizler de adımlar atacağız. Biz bu süreçte ona karşı adım atıp fedakarlık yapacağız" dedi.

Serdar Gürler daha önce de yaptığı açıklamada, " ve benimle ilgilenebilir ama ben zaten büyük bir kulüpte oynuyorum" cümlesini kurmuştu.

  1. 07.05.2020
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