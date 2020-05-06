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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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’de corona virüsü testlerinin tamamı negatif çıktı

Göztepe’de corona virüsü testlerinin tamamı negatif çıktı

ekiplerinden 'de futbolcu ve teknik heyete yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "4 Mayıs 2020 tarihinde A Takım futbolcularımız, teknik heyetimiz, destek ekibimiz ve yöneticilerimize Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testlerin tamamının sonucu negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kulübü; futbolcular, teknik heyet ve yöneticilere yapılan corona virüsü testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

ekipleri sezonun geri kalanı için gruplar halinde antrenmanlara başlarken, takımlar aynı zaman corona virüsü testlerinden de geçmeye devam ediyor. Son olarak ekibi Göztepe'de futbolcular, teknik heyet ve yöneticilere, corona virüsü testleri uygulanırken, yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "'nun yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihinde A Takım futbolcularımız, teknik heyetimiz, destek ekibimiz ve yöneticilerimize Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testlerin tamamının sonucu negatif çıkmıştır. Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza ise emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  1. 06.05.2020
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