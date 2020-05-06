Konyaspor'dan liglerin başlamasına tepki! Corona virüsü ve TFF kararı...

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, TFF'nin açıkladığı Süper Lig takvimine tepki gösterdi.

Yeşil Beyazlıların konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler için hazırladığı "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün ilk bölümünü birkaç gün önce yayınlandı. Son derece detaylı ve büyük emek harcandığı belli olan protokolde yer alan önerilerle ilgili ilk planda gereken tedbirleri hassasiyetle aldık.

Ancak bu önerilerle ilgili spor kamuoyunun da ciddi eleştirilerinin olduğunu görüyoruz. Özellikle teknik direktörler arasında "Futbola Dönüş Protokolü Önerileri" doğrultusunda 4 haftalık hazırlık sürecinin yeni bir takım sorunları beraberinde getireceğini ve mevcut durumun hem sporcu sağlığını tehdit etmeye devam edeceği hem de küme düşme ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyeceği görüşü hakim. Sayın hocamız Bülent Korkmaz'la konu hakkında yapmış olduğumuz ilk değerlendirmede tıpkı diğer teknik adamlar gibi kendisi de protokolün mevcut haliyle hayata tatbikinin mümkün olmadığını ifade etti. Bu şartlarda futbolcuları maçlara motive etmenin hem mental hem de fiziksel anlamda onları hazırlamanın kolay olmayacağının altını çizdi.

Türkiye'de spor kamuoyu bu protokolü tartışırken diğer tarafta FIFA Sağlık Komitesi Başkanı yaptığı açıklamada gerçekçi olunması ve salgının etkilerinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Başkan Michel D'Hooghe finansın, sağlığın önüne geçtiğini ve bunu doğru bulmadıklarını, konunun bir para meselesi değil ölüm kalım meselesi olduğunu, liglerin seyircili ya da seyircisiz oynanmasının büyük risk teşkil edeceğini, dolayısıyla ikinci dalgayı tetikleyebileceğini bu şartlarda Eylül'e kadar maçların oynanmamasının yerinde olacağını ifade etti.

Türkiye Spor Hekimleri Derneği ise birey ve toplum sağlığının korunması adına pandemi sürecinde spor organizasyonlarının başlatılmasının doğru olmayacağını, konu hakkında yapılması gerekenleri ve önerileri içeren geniş kapsamlı bir raporun Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na sunulduğunu bu raporun mutlaka dikkate akınması gerektiğini kamuoyu ile paylaştılar.

TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Protokolünde birçok konu masa başında uygulanabilir gibi görünse de spor kamuoyunun ortak düşüncesi sahada işler bu kadar basit olmayacak. Özellikle alt ligler bu protokolü tam olarak uygulayamayacak.

Protokol önerileri arasında en çok tartışılan konulardan biri de yaşanacak vahim vakalarla ilgili kulüp doktorları ve idari menajerlerin sorumlu tutulması...İş kanununa göre hukuki açıdan cezai sorumluluk kulüp başkanları ve yöneticilerde… Hal böyleyken başlama takviminin daha yoğun konuşulduğu şu günlerde bu sorunun cevabının muhakkak netleştirilmesi gerekiyor.

Yaşanacak herhangi olumsuz bir vakada doğabilecek her türlü maddi manevi sorumluluğu kim üstlenecek?

- Risk devam etmesine rağmen liglerin oynanmasına karar verenler mi?

- Protokolde özellikle vurgulanan 'bireysel sorumluluk' kapmasında teknik heyet, futbolcular, kulüp personelleri mi?

- Kulüp doktorları ya da idari menajerler mi?

- Kulüp Başkanları veyahut yönetim kurulu üyeleri mi?

İşte böylesi büyük riskleri almamak için Avrupa'da Fransa, Hollanda ve Belçika, Amerika Kıtasında Arjantin, Meksika gibi ülkeler liglerini tescil ederek yeni sezonun planlamalarına başladılar. Her fırsatta insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu söylüyoruz ama ne yazık ki vakalar dünya genelinde etkisini devam ettirirken ekonomik argümanlara direnmeye çalışıyoruz. Pandemiden en çok etkilenen ülkeler İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya'da liglerin başlama tarihi için Haziran - Temmuz ayları işaret ediliyor. Türkiye'de ise 12 Haziran'da başlaması planlanıyor.

Tüm gelişmelere ve risklere rağmen şartlar bizi maçların oynanmasına zorlayacak olursa her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız ve mümkün olan en üst düzeyde takımımızı maçlara hazır hale getirebilmek için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Ancak burada asıl kararı başkanlar, yöneticiler, idareciler değil, sahada kora kor mücadele eden teknik heyetler, futbolcular, sağlık ekipleri, malzemeciler ve diğer emekçiler vermeli.

Şayet ligler başlayacak maçlar oynanacaksa; bu durumda tüm oyuncu gurupları ve teknik heyetleri tatmin edecek bir çözüm yolu bulunmalı ve mutlaka futbolcular ikna edilmelidir.

Bu doğrultuda kulüp olarak sorumluluklarımızı yetine getirmek ve güvenli çalışma şartları zeminini oluşturmak için teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize bugün COVID - 19 PCR testi yaptırdık. Tesislerimizde antrenman sahaları, soyunma odası, fitness salonu, restorant ve sosyal yaşam alanları başta olmak üzere, her alanda gerekli tüm önlemleri eksiksiz olarak aldık. Pandemi süreciyle ilgili bilgilendirmeleri görevli personelin tamamına tebliğ ettik.

Bu vesileyle Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, salgının ülkemize giriş yaptığı ilk günden itibaren olağanüstü çaba harcayan Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza ve sürecin yönetilmesine katkı sağlayan tüm meslek kuruluşlarının bireylerine kulübümüz adına teşekkürü borç biliyoruz."