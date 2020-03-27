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27 Mart 2020, Cuma
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Göztepeli futbolcuların corona virüsü testi sonucu belli oldu

Göztepeli futbolcuların corona virüsü testi sonucu belli oldu

Göztepe Kulübü, türk spor camiasında birçok isimde corona virüsüne rastlanılması sonrası takımını teste sokmuştu. Yapılan yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, camiasında artan corona virüsü vakalarının ardından 25 Mart Çarşamba günü kulüp başkanı , A Takım futbolcuları ve teknik heyete test yapıldığı, testlerin sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Kulübün süreci yakından takip ettiği ve futbolcuların antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürdüğü kaydedildi. Tüm hastalara acil şifalar dilendiği açıklamada tüm sağlık çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

  1. 27.03.2020
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