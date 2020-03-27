Göztepeli futbolcuların corona virüsü testi sonucu belli oldu
Göztepe Kulübü, türk spor camiasında birçok isimde corona virüsüne rastlanılması sonrası futbol takımını teste sokmuştu. Yapılan yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol camiasında artan corona virüsü vakalarının ardından 25 Mart Çarşamba günü kulüp başkanı Mehmet Sepil, A Takım futbolcuları ve teknik heyete test yapıldığı, testlerin sonucunun negatif çıktığı belirtildi.
Kulübün süreci yakından takip ettiği ve futbolcuların antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürdüğü kaydedildi. Tüm hastalara acil şifalar dilendiği açıklamada tüm sağlık çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
- 27.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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