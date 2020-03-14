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14 Mart 2020, Cumartesi
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ağır yaralı

Göztepe ağır yaralı

'de 'ya da deplasmanda 2-0 mağlup olan kötü gidişatını durduramadı. 'dan eli boş dönen sarı-kırmızılılar, üst üste 3'üncü maçını da puansız bitirip Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır darbe yedi.

Son olarak 4 hafta önce dış sahada İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup eden ekibi, Gaziantep Futbol Kulübü, Hes Kablo Kayserispor, ve müsabakalarından sadece 1 puan çıkarabildi. son 3 müsabakasında gol dahi atamazken, oynanan kötü futbol taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

Göztepe'de kariyerine çok iyi bir başlangıç yapan teknik direktör İlhan Palut da son haftalardaki kadro tercihlerinden dolayı eleştirilmeye başlandı. Göztepe, bu sezon ilk defa 3 maçını art arda kaybetti. Sezon başında ilk 4 haftayı 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle tamamlayan İzmir temsilcisi, en kötü serisini yaptı. Küme düşme korkusu yaşamayan ancak hedefsiz kalan Göztepe salı günü erteleme müsabakasında Stadı'nda 'u konuk edecek. Maç koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanacak.

KABUS DEVAM ETTİ
Göztepe'nin Kasımpaşa kabusu bu maçla da sürdü. Tarihinde rakibini hiç deplasmanda yenemeyen Göztepe, 2017-2018'den bu yana da Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında çıktığı 6 maçın 5'ini kaybetmiş oldu. Lacivert-beyazlılara karşı sadece 1 kez beraberlik alabilen Göztepe bu periyotta Kasımpaşa'ya 3 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

  1. 14.03.2020
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