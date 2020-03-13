Kasımpaşa 2-0 Göztepe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Kasımpaşa, Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında tekrar sahneye çıkan Koita, hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti ve maç 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltirken, Göztepe 34 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ndongala yerden pasında Titi'nin ters vuruşunda kaleci Beto gole izin vermedi. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Koita, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



8'inci dakikada Thiam'ın ortasında Koita topu ceza sahası içindeki Hajradinovic'e indirdi. Hajradinovic'in vuruşunda top kaleci Beto'da kaldı.



13'üncü dakikada Ndongala pasını savunma arkasına gönderdi. Topla buluşan Hajradinovic rakibinden sıyrıldı ve kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Hajradinovic'in şutundan top direkten döndü ardından Portekizli kaleci topu kontrol etti.



34'üncü dakikada Kasımpaşa'da Hajradinovic sağ kanattan ortasını yaptı. Savunmadan seken top Aytaç'a geldi. Aytaç pasını Koita'ya aktardı. Koita önünü boşaltarak ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top üstten auta gitti.



40'ıncı dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic pasını Ndongala'ya aktardı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ndongala'nın vuruşunda savunmaya çarpan top kaleye yöneldi, kaleci Beto topu kornere çeldi.



44'üncü dakikada Göztepe'de Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı kornerde Tripic kafa vuruşunu yaptı ancak Kasımpaşalı Sarlija topu çizgiden çıkardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



55'inci dakikada Kasımpaşa'da Mame Thiam'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş kalenin üstünden auta çıktı.



88'inci dakikada Göztepe etkili geldi. Berkan Emir'in ceza sahasına doldurduğu topta Jerome topu kafayla ceza sahasına indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Wilczek'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.



90+3'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Hadadi'nin sol kanattan ortasında Koita ceza sahası üstünde düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.