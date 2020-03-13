Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda koronavirüs tehdidi nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Burak'ın kendi kalesine yaptığı vuruş ile 22. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi. Rizespor'un tek sayısını ise 45+1. dakikada Garmash kaydetti. Rizespor'da Morozyuk, 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KARAMAN 3 PUANA HASRET

Bu sonucun ardından 3 maçlık yenilgi serisini noktalayan Ankaragücü, puanını 23 yaparak ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Ünal Karaman ile üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayan ve 3 puan hasreti 7 maça çıkan Rizespor, 25 puanda kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise Göztepe'ye konuk olacak.





MAÇTAN DAKİKALAR:

2'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza sahası yayında topun başına geçen Lukasik'in vuruşu baraja çarparak az farkla kalecinin sağından kornere çıktı.



15'nci dakikada Atila Turan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Orgill'in kafa vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.



17'nci dakikada Atila Turan'ın kullandığı kornerde ceza sahasında Burak Albayrak'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti: 1-0.



22'nci dakikada Atila Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekerek Lukasik'in önüne geldi. Lukasik'in ceza sahasına gönderdiği topta, Rodrigues düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0.



37'nci dakikada Rizespor'un kullandığı kornerde kafalardan seken topa son olarak Skoda'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



45+1'inci dakikada ceza sahası içinde Samudio'nun pasında altı pasın içinde Garmash topu ağlara gönderdi. 2-1.



İlk yarı Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



54'üncü dakikada Boldrin'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Talbi'nin kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.



73'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Samoudio'nun ceza yayından sert vuruşunda kaleci Friedrich topun ağlara gitmesini önledi.



83'üncü dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yaptığı ortada kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues topa vuramayınca savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



90+3'te Lukasik'in pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Rodrigues'in vuruşu kaleci Tarık'ın sağından az farkla auta çıktı.



Karşılaşma Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.