Göztepe'de 15 ismin sözleşmesi sezon sonu eriyor - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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'de 15 ismin sözleşmesi sezon sonu eriyor

Göztepe'de 15 ismin sözleşmesi sezon sonu eriyor

'de geçen hafta evinde lider 'e 3-0 yenilip son 3 maçında yalnızca 1 puan alabilen , şimdiden gelecek sezonun planlamasına başladı.

Üst üste yaşadığı kayıplar nedeniyle Avrupa kupalarına katılma şansını zora sokan sarı-kırmızılılarda 15 futbolcunun sözleşmeleri mayıs ayında bitecek. Göz-Göz'de kaleci Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Leo, Napleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak.

Yeni sezonda flaş transferlere imza atmaya hazırlanan yönetimin, iskelet kadroyu da korumak istediği bildirildi. 'nin Beto, Castro, Titi, Soner, Napoleoni, Serdar ve Berkan'la yola devam etmek istediği diğer futbolcularla da mutlaka görüşme masasına oturacağı vurgulandı. Teknik heyetin raporunu bekleyen Başkan 'in vakit kaybetmeden devam edilecek futbolcularla sözleşme yenileyeceği kaydedildi.

PALUT'TAN UYARI
'de son haftalarda hem başarısız sonuçlara imza atıp hem de kötü futbol oynayan ekibinde, teknik direktör İlhan Palut'un takımı sert bir şekilde uyardığı dile getirildi. Bu sezon çok fazla küme düşme korkusu yaşamayan ancak üst sıralar için de hedefsiz kalan Göztepe cuma günü 'ya konuk olup, 17 Mart Salı günü ise erteleme maçında Stadı'nda 'u ağırlayacak. Göztepe'de orta saha Soner cezası nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı oynayamayacak.

  1. 09.03.2020
  2. Güncelleme: 09.03.2020 15:52
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