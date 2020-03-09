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09 Mart 2020, Pazartesi
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şokta

Göztepe şokta

Lider ’e evinde kaybeden , son 3 maçta 1 puanla yolunda darbe yedi.

Lider 'e evinde kaybeden , son 3 maçta 1 puanla yolunda darbe yedi. Öte yandan maçta sakatlanan Serdar'ın durumu da hafta içi netleşecek.
  1. 9.3.2020
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