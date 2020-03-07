İzmir'de müthiş maç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe İzmir'de müthiş maç

'de müthiş maç

İzmir'de müthiş maç

, liderlik aşkına Ege’de kayıp yaşamak istemiyor. 4 ’e boyun eğmeyen Göz-Göz ise 2 maçlık 3 puan hasretini bitirmenin peşinde

ve lider , bugün 'de kozlarını paylaşacak. Ligde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan turuncu-lacivertliler, zorlu İzmir deplasmanını kayıpsız atlatarak liderliğini sürdürmek istiyor. Göztepe mücadelesi öncesinde Başakşehir'de sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, 'da oynanan ilk karşılaşmayı 'un öğrencileri 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.

5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ege ekibi ise bu sezon 4 'e karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, , , Alanya, G.Saray'ı yenerken F.Bahçe ile berabere kaldı. Yeni stadında yenilgi yüzü görmeyen Göz- Göz, lideri yenerek hem 2 maçlık puan kaybını telafi etmek, hem de kalan maçlarda Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettirmek istiyor. Göztepe'de ve Poko'nun sakatlığı bulunuyor.

RAKİBE KORONA ŞOKU

Kopenhag, Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart'ta Parken Stadı'ndaki Başakşehir maçına, korona virüs sebebiyle seyirci alınmayacağını açıkladı. Danimarka temsilcisi, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesiyle Horsens ve Randers maçlarının ardından temsilcimizle de seyircisiz oynayacaklarını duyurdu.

  1. 7.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de müthiş maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN