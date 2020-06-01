Bugün (1 Haziran) ve yarın (2 Haziran) hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir hava durumu...
Corona virüsü ile mücadelede alınan başarılı sonuçların ardından belirlenen normalleşme takvimi kapsamında, 1 Haziran itibarıyla plajların açılacağı duyurulmuştu. Vatandaşlar, Antalya sahillerinde denize girmek için gece 12'ye kadar geri sayım yaptı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlerde yağış uyarısı verildi. Peki, bugün (1 Haziran) ve yarın (2 Haziran) Antalya'da hava durumu nasıl? İşte başta İstanbul olmak üzere bazı büyük illerdeki hava tahminleri...
Corona virüsünün yayılma hızının düşmesi sonucu girilen normalleşme döneminde, plajlar da açılıyor. Uzun süredir deniz hasreti çeken vatandaşlar bu kararla mutlu olurken, hava durumu ise moralleri bozdu. Meteorolojinin internet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yağışlı havanın pazartesiden itibaren yurt genelinde etkili olacağı belirtildi.
ANTALYA'DA HAVA DURUMU NASIL?
Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Antalya'da 1 Haziran Pazartesi ve 2 Haziran Salı günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü çok bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu ve cuma günü ise açık bir hava olacağı tahmin ediliyor.
İŞTE İSTANBUL VE BAZI İLLERDE BUGÜN VE YARIN BEKLENEN HAVA DURUMU
İstanbul (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Antalya (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Antalya (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Ankara (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Ankara (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Adana (bugün): Çok bulutlu 27
Adana (yarın): Çok bulutlu 29
Trabzon (bugün): Çok bulutlu 20
Trabzon (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Erzurum (bugün): Parçalı bulutlu 24
Erzurum (yarın): Çok bulutlu 21
- 01.06.2020
- Güncelleme: 01.06.2020 08:20
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bugün (1 Haziran) ve yarın (2 Haziran) hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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