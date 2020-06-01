Corona virüsünün yayılma hızının düşmesi sonucu girilen normalleşme döneminde, plajlar da açılıyor. Uzun süredir deniz hasreti çeken vatandaşlar bu kararla mutlu olurken, hava durumu ise moralleri bozdu. Meteorolojinin internet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yağışlı havanın pazartesiden itibaren yurt genelinde etkili olacağı belirtildi.

ANTALYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Antalya'da 1 Haziran Pazartesi ve 2 Haziran Salı günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü çok bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu ve cuma günü ise açık bir hava olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE İSTANBUL VE BAZI İLLERDE BUGÜN VE YARIN BEKLENEN HAVA DURUMU

İstanbul (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Ankara (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Ankara (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana (bugün): Çok bulutlu 27

Adana (yarın): Çok bulutlu 29

Trabzon (bugün): Çok bulutlu 20

Trabzon (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum (bugün): Parçalı bulutlu 24

Erzurum (yarın): Çok bulutlu 21