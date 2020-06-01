Bugün (1 Haziran) ve yarın (2 Haziran) hava durumu nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya hava durumu... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Genel Antalya'da hava durumu! Meteorolojiden yağış uyarısı

Bugün (1 Haziran) ve yarın (2 Haziran) nasıl olacak? , , ve hava durumu...

Bugün (1 Haziran) ve yarın (2 Haziran) hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir hava durumu...

Corona virüsü ile mücadelede alınan başarılı sonuçların ardından belirlenen normalleşme takvimi kapsamında, 1 Haziran itibarıyla plajların açılacağı duyurulmuştu. Vatandaşlar, sahillerinde denize girmek için gece 12'ye kadar geri sayım yaptı. Ancak Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlerde yağış uyarısı verildi. Peki, bugün (1 Haziran) ve yarın (2 Haziran) Antalya'da nasıl? İşte başta olmak üzere bazı büyük illerdeki  hava tahminleri...

Corona virüsünün yayılma hızının düşmesi sonucu girilen normalleşme döneminde, plajlar da açılıyor. Uzun süredir deniz hasreti çeken vatandaşlar bu kararla mutlu olurken, ise moralleri bozdu. Meteorolojinin internet sitesi üzerinden yayınlanan tahminlerde yağışlı havanın pazartesiden itibaren yurt genelinde etkili olacağı belirtildi.

ANTALYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Antalya'da 1 Haziran Pazartesi ve 2 Haziran Salı günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü çok bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu ve cuma günü ise açık bir hava olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE İSTANBUL VE BAZI İLLERDE BUGÜN VE YARIN BEKLENEN HAVA DURUMU

(bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Antalya (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24

(bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24

(bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Ankara (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 19

(bugün): Çok bulutlu 27
Adana (yarın): Çok bulutlu 29

(bugün): Çok bulutlu 20
Trabzon (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 19

(bugün): Parçalı bulutlu 24
Erzurum (yarın): Çok bulutlu 21

  1. 01.06.2020
  2. Güncelleme: 01.06.2020 08:20
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