1 Haziran'da kalkan yasaklar neler? Bugün hangi yerler açılıyor? İşte detaylar...

Tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen corona virüsü salgınına karşı, ilk görüldüğü andan itibaren önemli tedbirler alan Türkiye, pandeminin yayılım hızını düşürmeyi başardı. Bu doğrultuda, daha önce açıklanan bazı yasak ve kısıtlamalarda normalleşme sürecine giriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası 1 Haziran itibarıyla bazı yasakların kaldırılacağını duyurmuştu. Peki, 1 Haziran'da kalkan yasaklar neler? Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalkıyor mu? İşte detaylar...

-Şehirler arası seyahat kısıtlaması 81 ilde 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacak. Ancak olumsuz bir durum görülmesi halinde yeniden getirebilir.

-İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar

-Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek.

-65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecek.

-20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması 18 yaşa indiriliyor. 0-18 yaş grubu Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.00-20.00 arasında çıkmaya tabi olmayacak.

-1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında tutulacak.

-Turizm tesisleri saat sınırlamasına tabi olmayacak. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre kapsam ve saat ayrıca değerlendirecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

-Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir.

-Hayvan satış yerleri 1 Haziran açılıyor.

-Hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçebilecek.

-Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Haziran'dan itibaren şartlar dahilinde açılıyor. Açık havada düzenlenen konserler de belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek.