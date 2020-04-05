Son dakika! Ünlü sunucu Esra Balamir'in corona virüsü testi pozitif mi çıktı?

Şarkıcı Demet Akalın'la sıkı dost olan ünlü televizyon sunucusu Esra Balamir, sağlık durumuna ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Daha önce, "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benimde pozitif" diyen Balamir yeni bir açıklama yaparak kendi corona virüsü testinin de pozitif çıktığını duyurdu. Tedavi olduğunu dile getiren Esra Balamir, "Eve ilaç getiriyorlar" dedi.

TEŞHİSİ KONULAMAYAN HASTALIĞI İLE SAVAŞIYORDU

Esra Balamir, geçtiğimiz aralık ayında henüz teşhisi konulamayan bir hastalıkla mücadele ettiğini açıklamıştı. Ünlü sunucu, "Tedavim devam ediyor. Cerrahpaşa'da 6 haftada bir yatış yapıyorum. Tedavimde damar yolundan ilaç veriliyor. Uzun yıllar, hatta ömür boyu almak zorunda kalabilirim. Bu da benim kaderimde varmış, her şey Allah'tan. Buna da şükrediyorum" şeklinde konuşmuştu.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı;

Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle yaşlıların risk gurubunde yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semtomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.

Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.