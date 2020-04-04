Corona virüsüne kadınlardan önlem! Bilecik Osmaneli'de kadınlardan siperlik maske ve bone üretimi yaptı!

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Halk Eğitim Merkezindeki gönüllü kursiyerler ve öğretmenler, sağlık çalışanlarına teslim etmek üzere her gün 2 bin bez maske, 60 adet bone ve 60 adet siperlik maske üretimi yapıyor.

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gönüllü öğretmenleri ile Halk Eğitim Merkezinde giyim kursuna katılan gönüllü kursiyerler, usta öğreticileri ile birlikte yeni tip corona virüs ile (Covid-19) mücadeleye destek olmak üzere maske üretimine başladı.

MASKE VE BONE ÜRETİYORLAR

Mesailerinin tamamını maske ve bone yapımına harcayan 8 kadının ürettiği ürünler, Kaymakamlık aracılığıyla sağlık çalışanlarına teslim ediliyor.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, yaptığı açıklamada, süreçte sağlık çalışanlarının korunması için kadınların yoğun çaba harcadığını söyledi.

Kadınların zor günde emekleriyle sağlık çalışanlarına destek olduğunu aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu savaşta en önde giden unsurlarımız sağlık personelleri. Sağlık ve güvenlik personelimizin yanında olduğumuzu hissettirmek adına öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve gönüllü kursiyerlerimizle maske ve lazer kesimle yüz koruyucu siperlik maske üretmeye karar verdik. Tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak sağlık çalışanlarımızın yanındayız."

Yavuz, ürünlerin sağlık çalışanlarının yanı sıra görev yapan polis ve jandarma ekiplerine de dağıtıldığını bildirdi.